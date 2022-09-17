Обзор букмекерского рынка Казахстана

Букмекерство в стране постоянно развивается.

17-09-2022, 03:15

Казахстанские букмекерские компании ведут легальную деятельность в стране — получают лицензию Минкультуры и спорта РК, выплачивают налоги в государственную казну. Рынок букмекеров Казахстана с каждым годом растёт — увеличиваются количество зарегистрированных клиентов, объемы ставок и налоговых отчислений.

По состоянию на август 2022 года, в Казахстане работает 10 легальных букмекерских компаний.

Большинство букмекеров выдает новым клиентам бездепозитные или депозитные бонусы, что позволяет начать играть на ставках без денежных рисков или с минимальными вложениями.

Лицензирование казахстанских букмекерских контор

Для приема ставок на спорт казахстанскому букмекеру нужно получить лицензию Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта РК. Государственные органы выдают разрешение сроком до 10 лет. Увидеть официальные документы компании с регистрацией и лицензией можно на сайте букмекерской конторы.

Легальные букмекеры Казахстана гарантируют клиентам честную игру на ставках с выплатой выигрышей. При возникновении спорных ситуаций игроки могут рассчитывать на справедливое разрешение вопросов в судебном порядке.

Финансовые показатели рынка букмекеров РК в 2021 году

Бюро национальной статистики сообщает, что за период с января по июнь 2021 года объем оказанных услуг в сфере деятельности по организации азартных игр составил 35,2 млрд тенге, за аналогичный период 2020 года — 7,9 млрд тенге.

Рост популярности ставок на спорт в Казахстане связывают с пандемией, из-за которой были закрыты казино и многие казахстанцы начинали играть в букмекерских конторах в интернете.

Несмотря на доступность наземных казино в настоящее время, рост популярности онлайн-букмекеров сохраняется.

Ставки на спорт в Казахстане: теперь только в интернете

Осенью 2020 года в силу вступил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса Казахстана», согласно которому пункты приема ставок могут работать исключительно в двух официальных игорных зонах — в Боровом (Акмолинская область) и Капчагае (ныне Кунаев, Алматинская область).

Закрытие пунктов приема ставок на большей части территории страны не повлияло на рост букмекерского бизнеса, поскольку основная часть игроков предпочитает заключать пари в интернете.

Обязательная идентификация в букмекерских конторах

Для совершения ставок в букмекерских конторах РК необходимо зарегистрироваться с казахстанским мобильным номером и пройти идентификацию. Подтвердить личность можно отправкой фото удостоверения или паспорта, селфи с документом. Идентификация нужна для подтверждения 21-летнего возраста пользователя, отсутствия у игрока других аккаунтов у выбранного букмекера.

Вносить депозиты и выводить выигрыши в казахстанских БК можно с использованием банковских карт, электронных кошельков Kassa24 и Wooppay, номеров мобильных операторов. Пополнение счëта происходит мгновенно, вывод средств — в течение одного часа.

Лучшие легальные букмекеры Казахстана

В топ-4 легальных букмекерских контор Казахстана входят Fonbet, OlimpBet, Ubet и Parimatch. Букмекеры предлагают игрокам широкую линию ставок, высокие котировки с маржей от 3% и выгодные приветственные бонусы.

Fonbet

Официальный казахстанский букмекер Fonbet работает с 2019 года, предоставляет линию ставок на 25 видов спорта и является спонсором хоккейного клуба «Барыс». Особенности БК — насыщенный лайв с видеотрансляциями и инфографиками, возврат суммы убытков по неудачным экспрессам из 6+ исходов с коэффициентом каждого от 1.60 в случае проигрыша одного события.

Начать играть в букмекерской конторе «Фонбет» можно без денежных рисков — за регистрацию с промокодом FAN и проигрыш первой ставки новые клиенты получают возврат проигранной суммы до 3000 тенге. Страховую сумму можно вывести со счета без условий отыгрывания.

OlimpBet

Букмекер OlimpBet предлагает игрокам ставки на 30 дисциплин, вариативную роспись со статистикой и долгосрочными рынками, среднюю маржу 3–5%. Регулярно БК «ОлимпБет» проводит акции с розыгрышем автомобилей, электроники и других ценных призов.

Новые клиенты букмекера могут воспользоваться страховкой первой ставки до 10 000 тенге. Для отыгрывания утешительного бонуса полученную сумму необходимо поставить с коэффициентом от 3.50.

Ubet

Букмекерская контора Ubet принимает пари на 30+ видов спорта с 2021 года и устанавливает низкую маржу от 2,5–3%. Особенности букмекера — редактирование ставки, досрочный расчёт сделок CashOut и ежедневные готовые экспрессы с повышенными на 25% котировками.

У букмекера можно получать бонус к выигранным экспрессам или кэшбек с суммы неудачных экспрессов. БК Ubet предоставляет новым игрокам приветственный фрибет 2000 тенге за установку мобильного приложения на IPhone или Android. Разместить бесплатную ставку разрешено на любое событие без ограничений по максимальному коэффициенту.

Parimatch

В букмекерской компании Parimatch можно оформлять пари на 25 дисциплин, смотреть подробную аналитику матчей в росписи и онлайн-трансляции в режиме «лайв». Букмекер разработал современные мобильные приложения для iOS и Android. За удачные экспрессы из 3+ событий БК «Париматч» начисляет бонус от 3% до 100%.

Букмекерская контора предлагает новым клиентам подарок до 70 000 тенге с лояльными требованиями отыгрывания. Для превращения бонуса в живые деньги достаточно поставить полученную сумму 10 раз с коэффициентом от 1.70.