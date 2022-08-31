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Играй и не проигрывай! Легкий метод получения прибыли на ставках.

31-08-2022, 02:29

Научиться никогда не проигрывать на ставках- легко! Кроме принятия всегда неизбежного риска, нужно следовать всего нескольким базовым советам, которые помогут легко и быстро повысить прибыльность своих ставок и, следовательно, снизить вероятность проиграть деньги. Это звучит слишком круто, чтобы быть правдой, но слишком заманчиво, чтобы не попробовать онлайн ставки на спорт. Даже не становясь профи, реально научиться играть в плюс. В таком случае ставки на спорт будут приносить и моральное удовольствие, и денежный дивиденд.

  1. Играйте только в надежной БК
    Не все букмекеры играют по-честному. Некоторые не чураются жульничать ради увеличения своей прибыли. Например, отказываются выплачивать выигрыш. Чтобы не попасть в крайне неприятную ситуацию, следует иметь дело только с проверенными и респектабельными БК. Чем известнее бренд и чище его репутация, тем меньше шансов нарваться на шарлатанство.
  2. Не ставьте на всё подряд
    Невозможно разбираться во всем, поэтому лучше сосредоточиться на нескольких видах спорта и соревнованиях. Полезно вести статистику и отказываться от турниров, которые не выводят в плюс. Если заниматься анализом событий некогда, можно ставить по прогнозам проверенных, играющих в плюс на протяжении длительного времени аналитиков.
  3. Не платите за прогнозы
    Никогда, ни при каких обстоятельствах не платите деньги за прогнозы! Почти всё, что связано с платными ВИП-экспрессами, ЖБ, раскрутками счёта, пробниками и так далее — банальный лохотрон. Нельзя отрицать существования честных аналитиков, дающих платные прогнозы без надувательства, но нужно обладать опытом, чтобы отличить их от шулеров и махинаторов.
  4. Грамотно распределяйте банк
    Хаотичное управление банком (деньгами на игровом счету) неизбежно приводит к разорению. Критически важно заручиться конкретной финансовой стратегией, особенно поначалу, когда мастерство распределять банк интуитивно ещё не отточено. Строгая дисциплина увеличит вероятность добиться успеха, её отсутствие — приговорит к молниеносному проигрышу банка.
  5. Не ждите быстрого обогащения
    Не стоит рассчитывать на резкое и многократное преумножение игровых средств. Если банк увеличивается хотя бы на 10% ежемесячно, это следует считать отличным результатом, ведь таких показателей достаточно, чтобы за год увеличить банк втрое, а за 2 года — аж в 10 раз. Более интенсивный темп увеличения банка является рисковым и обычно приводит к фиаско.

Всё просто. Нет никаких секретов. Чтобы получать от ставок не только наслаждение, но ещё и денежные бонусы, достаточно играть в надёжной БК, грамотно управлять банком и разумно выбирать события. Кроме того, важно сохранять терпение и игнорировать уловки аферистов. Это — единственный реальный способ научиться делать ставки, не проигрывая деньги!

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