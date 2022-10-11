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laete предложил новое прочтение женственности

11-10-2022, 02:43

Красивое, а главное, комфортное эротическое нижнее белье — маст-хэв в гардеробе каждой девушки. И дело тут вовсе не в бойфренде, которого нужно удивлять. Мы наконец-то живем в эпоху, когда радовать стоит в первую очередь именно себя . Да и белье уже давно никто не прячет под несколько слоев одежды. Наоборот, полупрозрачное бра — вещь, которую нужно носить гордо и желательно напоказ.

Комплект нижнего белья должен быть в одном оттенке и из одного материала. Так что про дуэт бежевого бюстгальтера с черными трусами или сочетание шелка и хлопка лучше всего забыть навсегда. Чтобы правильно подобрать форму трусов, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки, отталкивайся от своей фигуры. Например, для песочных часов идеальным выбором станут стринги, слипы, танга или бразильяна. Для фигуры-треугольника подойдут трусы-шорты, а для прямоугольника — модели с завышенной талией. Больше всех повезло девушкам с фигурой перевернутого треугольника. Такой тип может позволить себе любые варианты нижнего белья.

Бренд laete известен своими романтичными и изящными коллекциями домашней одежды и женского нижнего белья. Но женственность многолика, и современное лаконичное белье из сетки привлекательно в своей особой эстетике и тоже украшает женщину — а при этом крайне комфортно. Теперь и у laete есть легкое и удобное базовое белье без косточек. Черный классический комплект базового женского белья выполнен из эластичной гипоаллергенной микросетки с добавлением эластичных волокон. Но дизайнеры марки не изменяют себе — спинка бюстгальтера украшена игривой кружевной аппликацией с цветочным мотивом.

Коллекция чувственного белья этой осенью пополнилась романтическим комплектом ROSÈ пудрового оттенка. Эта модель сочетает в себе современные технологии и вневременной дизайн. И в сезоне осень-зима 2022 нас ждет еще много новинок.

А для дома в сезоне FW 2022 дизайнеры laete создали утонченный ансамбль из атласной сорочки и легкого халата. Сорочка пудрово-розового цвета привлекает внимание трендовой драпировкой «ĸачели» в зоне декольте. Кажется, будто над ней поработал скульптор или архитектор. Это интересное современное прочтение классического образа.

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