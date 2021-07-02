Девушка хотела повеселиться в баре и попала на необычное собеседование

2-07-2021, 00:47

Девушка рассказала историю о том, как хотела найти ночной клуб и повеселиться в баре, но случайно попала на необычное собеседование. Пользователь Reddit с ником giada_z позже осознала свою ошибку и призналась, что до сих пор удивляется своей невнимательности.

Автор поста рассказала историю десятилетней давности. На тот момент ей было чуть больше 18 лет, она любила посещать бары и клубы. Однажды героиня истории подошла к клубу недалеко от дома. «Я недолго постояла перед входом в поисках названия заведения или чего-то в этом роде, чтобы потом изучить его онлайн», — объяснила девушка. В этот момент сотрудница заведения, высокая блондинка, подошла к ней и предложила помощь.

Giada_z призналась, что тогда хотела казаться взрослой, поэтому попросила дополнительную информацию о заведении. Узнав о том, что девушка совершеннолетняя, блондинка пригласила ее зайти. Автор подумала, что получит бесплатные напитки, поэтому согласилась.

Тогда же рассказчица увидела сцену с шестами и плакаты с обнаженными людьми, но в тот момент она не осознала, что пришла не в обычный клуб, а заведение, где танцуют в обаженном виде - в стриптиз клуб! В кабинете она осталась наедине с мужчиной, работавшим в заведении.

Он задал несколько вопросов и попросил показать удостоверение личности. По вопросам девушка поняла, что находится на собеседовании на должность стриптизерши. В конце беседы ей предложили оставить контакты для связи. В итоге Giada_z дала настоящий номер телефона.

Через пару недель ей позвонили из стрип-клуба, но девушка ответила, что больше не заинтересована в работе. Под постом комментаторы поделились историями о необычных собеседованиях, на которых они оказывались: юзер под ником NeedsMoreTuba рассказала, как случайно прошла собеседование на должность эскортницы. Другая пользовательница сообщила, что хотела устроиться на должность официантки в стриптиз-клубе, а вместо этого ей предложили стать бухгалтером заведения.