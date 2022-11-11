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Косметика брендов Allies of Skin и Erborian

Вчера, 02:24

Профессиональная косметика для ухода за кожей лица нужна всем девушкам и женщинам. Одним для того, чтобы поддерживать здоровый и привлекательный вид, а другим - для решения проблем, которые есть. В интернет-магазине “Glama” можно найти косметику для любого типа кожи и решения любой проблемы. Также большинство брендов известны во многих странах благодаря своей эффективности. Приобрести продукцию здесь можно как для себя, так и оптом.

Особенности косметики бренда Allies of Skin

Инновации в разработках Allies of Skin косметика, а также высокий уровень эффективности и доказательство этого клиническими исследованиями в полной мере характеризуют этот бренд. Также эта фирма является премиальной и ее средства отличаются от других тем, что в большинстве случаев выполняют две и больше функций и могут заменять в уходе другие средства. Таким образом можно сократить количество средств в косметичке и все равно получать достаточное количество питательных, увлажняющих и других полезных компонентов.

Все средства бренда направлены на то, чтобы восстановить кожу и запустить процессы ее регенерации.

Уникальности косметике Allies of Skin придают такие пункты:

  • все средства полностью натуральны и не содержат в себе вредных для кожи и организма компонентов;

  • продукция адаптируется под потребности кожи и через взаимодействие помогает решить ее проблемы;

  • каждый ингредиент состава очень тщательно подбирается и исследуется, чтобы он мог помогать и приносить пользу.

Косметика этого бренда состоит из действенных мощных ингредиентов, например, ретинола, кислот разных видов, концентрированных витаминов и прочего. Совмещение таких активных компонентов позволяет получить хороший результат.

Особенности продукции бренда Erborian

Эта косметика совмещает в себе европейские инновационные разработки и корейские традиции косметологии. Существует Erborian бренд косметики примерно пятнадцать лет и за это время успел проявить себя очень достойно, а те, кто пользовались продуктами фирмы стали ее поклонниками навсегда. Среди главных особенностей продукции можно назвать следующие:

  • гипоаллергенные натуральные компоненты;

  • легкая структура, которая эффективно влияет на кожу;

  • высокий уровень впитываемости без образования подтеков и следов;

  • воздействие в глубоких шарах кожи, что влияет на многие процессы, в том числе и регенерацию;

  • использование для состава корейских трав целебного предназначения.

Бренд имеет много отличных средств для очищения кожи, но есть и матирующие продукты, и пилингующие, и увлажняющие.

Основными компонентами, которые часто можно встретить в составе, являются:

  1. Бамбук - адсорбент натурального происхождения с приданием матовости кожи в конце.

  2. Белый пион - выравнивание тона.

  3. Камелия - глубокое питание.

  4. Магнолия - аромат и смягчение.

  5. Женьшень - омолаживание.

  6. Юзу - устранение усталости.

  7. Сосна - антисептик и устранитель раздражения.

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