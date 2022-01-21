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Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше?

21-01-2022, 09:45

При покупке новой стиральной машины у покупателей часто возникает вопрос — есть ли смысл переплачивать за стиральную машину и брать модель подороже? Зачастую одинаковые модели с похожим набором функций можно встретить как в бюджетном, так и в дорогом сегменте. Мы расскажем, в чем отличие дорогой стиральной машины от недорогой и стоит ли переплачивать.

Качество сборки

Надежность стиральной машины напрямую зависит от качества сборки и деталей. И очевидно, что чем дороже стиральная машина, тем более качественные в ней компоненты. Но что интересно: большинство крупных заводов-производителей техники собирают все модели стиральных машин на одном заводе, и устанавливают одинаковые узлы и детали на все свои модели. Так что условная модель стиральной машины LG по средней цене будет состоять из тех же компонентов, что и дорогая. Отличие только в дополнительных функциях, но по железу — все практически идентично. Так что если вы хотите приобрести стиральную машину от известного бренда и не переплачивать, то лучше всего взять модель в среднем ценовом сегменте. За эту стоимость вы получите брендовое устройство со стандартным набором функций и надежной сборкой. Однако, если все же понадобится ремонт стиральных машин Самсунг Алматы, то из-за стоимости запчастей он выйдет дороже, чем ремонт бюджетной стиралки.

Инновации

Это второе принципиальное отличие дешевых машинок от дорогих. Прогресс не стоит на месте, поэтому производители придумывают все новые функции для более качественной и легкой стирки вещей. Например, премиальный бренд Miele предлагает стиральные машины с технологией защиты ткани — барабан машинки оснащен перфорацией каплеобразной формы, так ткань меньше повреждается. Samsung и LG продвигают модели с функцией стирки паром и дополнительным люком, через который можно добавить вещи прямо во время стирки. А Bosch оснастил дорогие модели технологией AntiStain, которая помогает удалять трудновыводимые пятна. Таким образом, чем больше новых интересных технологий в стиральной машине — тем выше цена.

Что выбрать?

Во-первых, при выборе стиральной машины ориентируйтесь на свой бюджет. Не стоит брать кредит на очень дорогую модель, если вы изначально не можете себе ее позволить. Оцените, сколько вы можете выделить на стиральную машину из бюджета или посмотрите, какие выгодные условия предлагают магазины — например, рассрочку на какой-то бренд или лояльный кредит на конкретную модель.

Далее решите для себя, насколько для вас важен бренд устройства. Крупные бренды вкладываются в рекламу и продвижение, что напрямую отражается на цене. Например, модели китайского бренда Midea стоят дешевле известных брендов, но оснащены теми же стандартными функциями.

И не забывайте о правилах эксплуатации стиральной машины. Если регулярно перегружать барабан, использовать неподходящие моющие средства и не очищать фильтр, то можно «убить» даже самую качественную и дорогую стиральную машину.

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