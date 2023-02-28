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С миграционкой до таможни - как!?

28-02-2023, 04:35

Для того, чтобы продлить миграционную карту и легально пребывать в России, необходимо получить разрешение на временное проживание (ВНЖ). Чтобы подать заявление на ВНЖ, необходимо пройти процедуру регистрации в России и получить приглашение от учебного заведения, работодателя или приглашение от гражданина России.

Однако, перед подачей документов на ВНЖ, необходимо продлить миграционную карту. Для этого нужно обратиться в миграционную службу, где вам дадут инструкции и необходимые документы. Если миграционная служба находится вне города вашего проживания, необходимо сделать соответствующие документы и доехать до таможни Казахстана, где находится миграционная служба.

Как доехать до таможни Казахстана из России? В зависимости от вашего местоположения в России, есть несколько вариантов.

Первый вариант — это доехать до таможенного пункта на автомобиле. Если вы находитесь в южных регионах России, то можно добраться до таможни на машине. В этом случае необходимо оформить таможенное разрешение, чтобы въехать на территорию Казахстана.

Второй вариант — это доехать до таможенного пункта на поезде. В России существует ряд международных железнодорожных маршрутов, которые проходят через Казахстан. Для поездки на поезде необходимо купить билет и оформить необходимые документы на выезд за границу.

Третий вариант — это доехать до таможенного пункта на самолете. Если вы находитесь в далеких регионах России, то лучшим вариантом может быть авиаперелет до ближайшего аэропорта Казахстана. В этом случае также необходимо оформить необходимые документы на выезд за границу.

В любом случае, перед поездкой необходимо убедиться, что вы имеете все необходимые документы, такие как паспорт, визу (если нужно), миграционную карту и таможенное разрешение (если вы планируете пересечь границу на автомобиле).

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    С миграционкой до таможни - как!? С миграционкой до таможни - как!? Государство 28-02-2023, 04:35
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