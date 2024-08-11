Газификация Алматы. В 2025 году планируется полное покрытие города

11-08-2024, 20:09

Алматы, 11 августа 2024 года — В рамках масштабной программы по улучшению экологии и повышения качества жизни жителей, власти планируют завершить газификацию Алматы к 2025 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и уменьшить зависимость от угля, который на данный момент используется для отопления и других нужд в значительной части города.

Программа газификации, запущенная несколько лет назад, охватывает как центральные районы, так и пригородные зоны. В настоящее время более 80% жилых и промышленных объектов Алматы уже подключены к системе газоснабжения, однако полное завершение проекта ожидается именно в следующем году.

Один из главных аспектов проекта — экологический. По данным городской администрации, после завершения газификации выбросы вредных веществ в атмосферу снизятся на 30%, что положительно скажется на здоровье горожан. «Газификация — это ключевой шаг в улучшении экологической ситуации в Алматы. Мы стремимся сделать город не только удобным для проживания, но и безопасным с точки зрения экологии», — отметил аким города Ерболат Досаев.

Проект также имеет важное экономическое значение. По предварительным расчетам, переход на газ позволит жителям Алматы сократить расходы на коммунальные услуги до 20%. Кроме того, газовые котлы более эффективны и требуют меньше затрат на обслуживание, чем традиционные угольные печи.

Для успешного завершения программы предусмотрены значительные инвестиции. По словам представителей «КазТрансГаз», компании, ответственной за реализацию проекта, на строительство новых магистралей и подключение удаленных районов потребуется порядка 150 миллиардов тенге. В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями часть средств будет привлечена в виде кредитов и грантов.

В 2024 году началась последняя фаза проекта, включающая в себя подключение отдаленных районов и частного сектора. Для упрощения процесса подключения жители могут подать заявку на получение субсидий на установку газового оборудования.

Многие жители уже успели оценить преимущества перехода на газ. «Раньше мы использовали уголь для отопления, и это было не только дорого, но и очень неудобно. Сейчас, с подключением газа, жизнь стала намного проще и комфортнее», — поделилась жительница одного из районов Алматы.

Власти города уверены, что завершение газификации в 2025 году станет важным шагом в развитии Алматы как современного мегаполиса, заботящегося о своих жителях и окружающей среде.