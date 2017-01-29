Даурен Абаев прокомментировал регистрацию IMEI-кодов телефонов

Сегодня, 02:15

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ответил на некоторые вопросы по регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов. Разъяснения министр дал на своей странице в социальной сети Facebook.

Даурен Абаев сообщил, что создана рабочая группа для разработки процедуры регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам.

Кроме того, учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа, подчеркнул министр.

Будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и др.

Запуск системы сократит число телефонных краж, так как аппарат может быть заблокирован по IMEI-коду.

«Фактически кражи телефонов станут бессмысленными. Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата — менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками», — заключил Даурен Абаев.

Напомним, утверждение правил регистрации абонентских устройств подвижной сети предусмотрено Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» от 22 декабря 2016 года.