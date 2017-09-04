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Асет Исекешев: Инцидент исчерпан

Сегодня, 00:40
Асет Исекешев: Инцидент исчерпан


Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook написал, что после проведенных переговоров конфликт в «Абу Даби плаза» исчерпан, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Аким пояснил, что произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранными работниками.

«На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов. Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры. Просим воздержаться от лишних комментариев во избежание конфликтных ситуаций и провокации», — написал он.

Ранее министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сказал, что конфликт возник на бытовой почве.

«Произошел бытовой конфликт между сотрудниками охранного агентства и иностранными рабочими, которые работают на объекте „Абу-Даби Плаза“. Конфликт полностью исчерпан», — сказал Даурен Абаев Sputnik Казахстан по телефону.

Министр также обратился к гражданам с просьбой «воздержаться от провокаций и непродуманных действий».

Ранее сообщалось, что полиция перекрыла улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел. На место происшествия был вызван спецназ.

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