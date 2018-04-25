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Положительный заряд

Сегодня, 00:14

В Институте Европы РАН на международной конференции «Точки роста ЕАЭС: экономика, безопасность, общество» эксперты из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана обсудили формирование общего энергетического пространства

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

На конференции представили аналитический доклад о развитии экономики и углублении гуманитарного сотрудничества в рамках «пятерки». Его авторами выступили эксперты из всех стран ЕАЭС. Ведущие аналитики обозначили основные проблемы, риски и перспективы развития евразийского интеграционного проекта. Одним из ключевых вопросов повестки стала энергетика.

— Страны Евразийского экономического союза — это один из крупнейших энергетических регионов мира, — сказала заведующая отделом мониторинга социально-экономического развития Института экономики НАН Беларуси Татьяна Садовская. — Основной задачей интеграции в области энергетики является поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Рынок создается на основе параллельно работающих энергосистем и должен характеризоваться едиными техническими правилами, наличием согласованных балансов энергоресурсов.

Первая задача — создание на конкурентных началах общего рынка газа. Однако есть опасения, что белорусские энергетические компании могут столкнуться с давлением других стран, так как в республике нет собственной сырьевой базы.

— Электроэнергетический комплекс Беларуси на 95 процентов использует в качестве сырья природный газ, цена которого выше, чем, например, в богатых на природные ресурсы России и Казахстане, — напомнила Татьяна Садовская. — Это может негативно повлиять на конкурентоспособность белорусской электроэнергии и поставить республику в неравные условия на общем рынке.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ

Создание Организации экономического развития (ОЭР) потребует от участников процесса гармонизации нормативной правовой базы стран союза. Также важно сформировать единую политику в области снижения энергоемкости и повышения эффективности. Для этого нужно создать в рамках ЕАЭС наднациональную структуру, нацеленную на конкурентный интегрированный и прозрачный энергорынок. Аналогичная организация есть в Евросоюзе — Агентство по кооперации энергетических регуляторов (ACER), созданное в 2011 году для развития внутреннего рынка электроэнергии и природного газа.

Эксперты предложили поскорее ввести в странах ЕАЭС общую маркировку товаров по уровню (классам) энергоэффективности. Соответствующий проект технического регламента «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» разработала Евразийская экономическая комиссия. В его разработке принимали участие многие частные компании, предоставляющие услуги консалтинга в сфере энергоаудита, например mixlight.kz. Документ уже предоставили участникам «пятерки» на согласование. 

Создание единой системы контроля измерительных приборов учета топливно-энергетических ресурсов позволит не тратить энергию впустую. Еще одно предложение, которое обсудили эксперты, — предоставить бюджетным и государственным организациям право самим распоряжаться средствами, сэкономленными благодаря энергосбережению. Идея в том, чтобы было выгодно экономить ресурсы и разумно тратить деньги.

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