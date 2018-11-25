«Атамекен» предлагает разработать дорожную карту модернизации рынков

25-11-2018, 10:37

Правовую оценку ситуации с торговым рынком «Мизам» озвучили в НПП РК «Атамекен». Владелец рынка Досмукан Керимбаев обратился за поддержкой в Палату предпринимателей города Алматы. Защита прав бизнеса — приоритетная задача «Атамекен», Национальная палата отстаивает интересы исключительно добросовестных предпринимателей, подчеркивается в сообщении пресс-службы НПП.

Изучив материалы, эксперты Палаты выяснили, что на территории рынка были возведены строения контейнерного типа, площадью порядка 6 000 кв. метров, без получения разрешительных документов. Возведенное предпринимателем строение не было предусмотрено согласованным ранее проектом строительства ТЛЦ. За это и был наложен штраф на ТОО «Север Тал», который предприниматель оплатил, таким образом, признав свою вину.

«В этом вопросе есть нарушение со стороны предпринимателя. Полагаем, что вопрос по демонтажу и получению разрешительных документов должен решаться в рамках закона», — считает заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Эльдар Жумагазиев.

Помимо этого, 21 ноября 2018 года в адрес фирмы поступили 2 уведомления о расторжении Договоров аренды земельных участков в одностороннем порядке. Предпринимателю выставлены требования освободить участки в 15-дневный срок.

«Требования по изъятию земель считаем необоснованными. Согласно Земельного кодекса вопрос должен решаться в судебном порядке, только после соблюдения установленных законом процедур. В том числе по привлечению к административной ответственности арендатора участка. Тем более, что ранее земельная инспекция Алматы проводила проверку и никаких нарушений не выявила. Нарушение правил благоустройства в части не очищенной территории от снега, выявленное 20 ноября 2018 года, относится к компетенции иного уполномоченного органа, не является существенным, и не может служить основанием для расторжения договора аренды земель», — говорит Эльдар Жумагазиев.

«Атамекен» поддерживает перевод торговых рынков в современный формат. Соответствующие изменения внесены в Закон РК «О регулировании торговой деятельности».

«Мы предлагаем акимату совместно разработать и подписать Дорожную карту по модернизации рынков Алматы. В документе предлагаем закрепить четкие и понятные требования ко всем рынкам, сроки их модернизации, ориентировочные суммы затрат, специализацию рынков и все сопутствующие вопросы. Бизнес должен изначально понимать, на каких условиях он должен работать», — уверен Эльдар Жумагазиев.

Принимая во внимание тот факт, что предприниматель понес финансовые затраты, «Атамекен» предлагает разрешить ситуацию с учетом интересов всех сторон.

Ранее руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы Бакытжан Наурызбеков подробно разъяснили сложившуюся ситуацию.

«Согласно проекту, представленному на Градсовете, павильоны должны быть выполнены из сендвич-панелей, а не из контейнеров. Ещё раз обращаем внимание на то, что никакого давления на владельца рынка не оказывается, никто бульдозерами не сносит ничего на территории рынка. Дано предписание исправить все замечания до 29 ноября и в случае неисполнения будет подано обращение в суд. А Акимат открыт для общественности. И именно поэтому мы заранее сообщили посредством СМИ о том, что рассматривается вопрос о расторжении краткосрочных договоров аренды двух земельных участков в 1,3 га и 4,05 га», — сказал он.

Бакытжан Наурызбеков объяснил и срок действия заключенного меморандума.

«Генеральный директор ТОО „Mizam Operation“ Досмухан Керимбаев лично поставил подпись и печать компании в трехстороннем документе, где согласно пункту 2.1 статьи 2 и пункту 5.7. статьи 5 Меморандум является бессрочным. У нас в стране закон для всех един. Акимат законными средствами будет последовательно добиваться соблюдения законодательства, руководствуясь интересами горожан. Мы не можем ждать, когда придут туда арендаторы, а владелец рынка будет ими прикрываться, создавая социальное напряжение», — прокомментировал руководитель Управления.