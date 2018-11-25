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Disney планирует открыть парк развлечений в Китае

25-11-2018, 10:49
Disney планирует открыть парк развлечений в Китае


Компания Walt Disney Co. намерена открыть седьмой по счету парк развлечений в мире и третий в Китае, пишет агентство Интерфакс-Казахстан со ссылкой на «Синьхуа».


Disney планирует открыть парк развлечений в Китае

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Конкретное место создания нового парка не сообщается. Планы по расширению приурочены к 90-й годовщине создания Микки Мауса, мультипликационного персонажа, ставшего одним из символов компании.

В настоящее время в мире действуют шесть Диснейлендов — по два в США (Флорида и Калифорния) и Китае (Гонконг и Шанхай), а также по одному во Франции (пригород Парижа) и Японии (Токио).

Также «Синьхуа» сообщает, что Disney планирует инвестировать 1,4 млрд долларов в расширение парка в Гонконге, который, как и Диснейленд в Шанхае, не приносят компании ожидаемой выручки.

Летом 2018 года о намерении инвестировать 2,3 млрд долларов в расширение парка в Токио объявил его оператор Oriental Land Co.

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