Новости / Государство

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

Вчера, 07:40
«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития


Национальная палата предпринимателей «Атамекен» приняла новую модель развития. О ней рассказал заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» на расширенном заседании Президиума Нацпалаты.

Эльдар Жумагазиев отметил, что в новом году ключевой задачей «Атамекен» станет содействие бизнесу в решении проблем с финансированием и сбытом продукции. Для этого будет перестроена структура функционала на принципах клиентоориентированности, сфокусированности и проектном подходе.

«Работа пройдет в три этапа. Первый пройдет с начала января по начало мая. Мы проведем „подворовой“ обход 1,2 млн предпринимателей, что позволит создать единую оцифрованную базу», — поделился Эльдар Жумагазиев.

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

В рамках второго этапа будет проведено электронное анкетирование предпринимателей и собран анализ проблемных вопросов. Заключительный этап — проработка плана совместных действий предпринимателей с местными исполнительными органами и Правительством. По словам Эльдара Жумагазиева, в «Атамекен» появится специальный реестр услуг, индивидуальные паспорта продуктов, соответствующие регламенты оказания услуг.

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

Под каждое направление НПП готовит цифровое решение. Сервис «Кредитный агрегатор» предназначен для финансирования, для сбыта продукции — «Единый Реестр поставщиков, производителей и потенциальных покупателей». Планируется запуск цифровой платформы «Atameken.Academy», которая будет обучать бизнес как в офлайн, так и онлайн режиме. Особенностью площадки станут «пакетные предложения» под конкретные ниши всех сфер предпринимательства. Основной фокус — малый и микро-бизнес, а также диагностика, в том числе финансовая, существующих средних предприятий. Итогом станет план развития каждого среднего предприятия.

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

«Мы еще раз убедились в том, что больше половины фермерам необходимо повышать компетенции. Результаты скринига Актюбинской области показали, что у фермеров с 20-летним стажем ежегодные обороты не превышают 34 млн тенге в год. Они не могут самостоятельно выйти из колеи. Поэтому, мы начнем развитие агрокомпетенций в рамках локальных офисов „Atameken.Academy“. Мы считаем, что необходимо перед фермерами поставить четкие требования, а именно анализ почвы, использование удобрений, использование агротехнологий, обновление семян и использование влогосберегающих технологий. Выделять субсидии необходимо лишь при соблюдении данных условий. А при неисполнениях оставить право за государством изымать земельные участки», — сказал член Правления.

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

Отдельно Эльдар Жумагазиев остановился на реализации проекта «Бастау». В 2018 году в рамках Пяти социальных инициатив Глава государства выделил дополнительные средства на микрокредитование бизнеса. Деньги были направлены на финансирование проектов выпускников прошлого года, а это более 1 300 человек.

«В следующем году их будет намного больше, поскольку, количество обученных будет увеличено вдвое, а уровень финансирования останется на уровне текущего года», — отметил Эльдар Жумагазиев.

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

Острым остается вопрос финансирования стартапов в городах. «Входной билет» для микрофинансовых организаций (МФО) дорогой, а операционных субсидий нет, подчеркивает Эльдар Жумагазиев. Как следствие, МФО неохотно идут на финансирование проектов.

В качестве альтернативы Нацпалата развивает собственную систему микрофинансирования. В рамках МФО, созданных при «Атамекен» в четырех регионах, оказана финансовая помощь в размере 7 млрд тенге с процентом невозврата всего 1,5%. До конца года НПП планирует создать аналогичные организации еще в 10 областях.

В ходе совещания поднимался вопрос подготовки кадров. Сегодня в дуальное обучение вовлечено 2300 компаний, готовых обучать студентов на предприятиях. Как отметил Эльдар Жумагазиев, МОН РК поддержало предложение перевести обучение в практическую плоскость. По мнению спикера, это позволит высвободить из выделяемых колледжам средства и направить 10 млрд на возмещение труда наставников.

«Мы ставим перед собой индикатив за пять лет вовлечь в дуальное обучение 25 тысяч компаний и около 300 тысяч студентов. Колледжи, которые показывают низкий уровень трудоустройства, будут лишены госзаказа», — акцентировал спикер.

«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

Со следующего года во всех школах в элективной форме начнут преподавать новый предмет «Основы предпринимательства». Он уже запущен во всех регионах в пилотном режиме.

«Сейчас программа адаптируется для учащихся вузов и колледжей. Идея проста. К примеру, любой обучившийся стоматолог сможет открыть свой кабинет, кормить себя и создавать рабочие места», — сказал Эльдар Жумагазиев.

Зампред Правления Нацпалаты напомнил, что на протяжении двух лет «Атамекен» ведет работу по оценке образовательных программ вузов.

«На сегодняшний день у в стране существует более 2 тысяч специальностей и 108 вузов. Как показали результаты анализа по 141 образовательной программе процент трудоустройства составляет менее 35,5% выпускников работает не п специальности», — заострил внимание спикер, добавив, что на сегодняшний день Нацпалата совместно с МОН РК ведет работу по отзыву лицензии у вузов с низким трудоустройством выпускников.





  • Просмотров: 320
Похожие материалы
  • «Атамекен» предлагает разработать дорожную карту модернизации рынков «Атамекен» предлагает разработать дорожную карту модернизации рынков
  • «Миссия — открывать бизнес, развивать экономику» «Миссия — открывать бизнес, развивать экономику»
  • 10 шагов «Атамекен» для развития бизнеса 10 шагов «Атамекен» для развития бизнеса
  • «Даму» и акиматы направят почти 24 млрд на поддержку МСБ в регионах «Даму» и акиматы направят почти 24 млрд на поддержку МСБ в регионах
  • Для начинающих предпринимателей Астаны выделят 2 млрд тенге Для начинающих предпринимателей Астаны выделят 2 млрд тенге
    • Отзывы читателей
    Fitch сохранило прогнозы роста мировой экономики Fitch сохранило прогнозы роста мировой экономики Государство Вчера, 07:59
    Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы Государство Вчера, 07:48
    Thomson Reuters уволит 12% сотрудников Thomson Reuters уволит 12% сотрудников Государство Вчера, 07:42
    «Атамекен» презентовал новую целевую модель развития «Атамекен» презентовал новую целевую модель развития Государство Вчера, 07:40
    В Казахстане растет банкоматный парк В Казахстане растет банкоматный парк Государство Вчера, 07:32
    Qualcomm создаст фонд на $100 млн Qualcomm создаст фонд на $100 млн Государство 1-12-2018, 07:56
    Volkswagen и JAC будут разрабатывать электромобили для Китая Volkswagen и JAC будут разрабатывать электромобили для Китая Государство 1-12-2018, 07:54
    Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей Государство 1-12-2018, 07:40
    Qazaq Banki подал апелляцию на решение о ликвидации Qazaq Banki подал апелляцию на решение о ликвидации Государство 1-12-2018, 07:34
    «Банком года в Казахстане» по версии The Banker признан ForteBank «Банком года в Казахстане» по версии The Banker признан ForteBank Государство 1-12-2018, 07:34
    Акимат Алматы: Аким и его семья не владеют долей в компании АParking Акимат Алматы: Аким и его семья не владеют долей в компании АParking Государство 28-11-2018, 07:51
    Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации Государство 28-11-2018, 07:46
    H&M откажется от одного из брендов одежды H&M откажется от одного из брендов одежды Государство 28-11-2018, 07:43
    GM собирается закрыть завод в Канаде GM собирается закрыть завод в Канаде Государство 28-11-2018, 07:40
    Антикоррупционное ведомство сопровождает проекты на 6,7 трлн тенге Антикоррупционное ведомство сопровождает проекты на 6,7 трлн тенге Государство 28-11-2018, 07:33
    Apple возобновила производство iPhone X Apple возобновила производство iPhone X Государство 25-11-2018, 10:59
    Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны Государство 25-11-2018, 10:56
    Disney планирует открыть парк развлечений в Китае Disney планирует открыть парк развлечений в Китае Государство 25-11-2018, 10:49
    Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен Государство 25-11-2018, 10:47
    «Атамекен» предлагает разработать дорожную карту модернизации рынков «Атамекен» предлагает разработать дорожную карту модернизации рынков Государство 25-11-2018, 10:37