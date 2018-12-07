«Атамекен» презентовал новую целевую модель развития

Вчера, 07:40

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» приняла новую модель развития. О ней рассказал заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» на расширенном заседании Президиума Нацпалаты.

Эльдар Жумагазиев отметил, что в новом году ключевой задачей «Атамекен» станет содействие бизнесу в решении проблем с финансированием и сбытом продукции. Для этого будет перестроена структура функционала на принципах клиентоориентированности, сфокусированности и проектном подходе.

«Работа пройдет в три этапа. Первый пройдет с начала января по начало мая. Мы проведем „подворовой“ обход 1,2 млн предпринимателей, что позволит создать единую оцифрованную базу», — поделился Эльдар Жумагазиев.

В рамках второго этапа будет проведено электронное анкетирование предпринимателей и собран анализ проблемных вопросов. Заключительный этап — проработка плана совместных действий предпринимателей с местными исполнительными органами и Правительством. По словам Эльдара Жумагазиева, в «Атамекен» появится специальный реестр услуг, индивидуальные паспорта продуктов, соответствующие регламенты оказания услуг.



Под каждое направление НПП готовит цифровое решение. Сервис «Кредитный агрегатор» предназначен для финансирования, для сбыта продукции — «Единый Реестр поставщиков, производителей и потенциальных покупателей». Планируется запуск цифровой платформы «Atameken.Academy», которая будет обучать бизнес как в офлайн, так и онлайн режиме. Особенностью площадки станут «пакетные предложения» под конкретные ниши всех сфер предпринимательства. Основной фокус — малый и микро-бизнес, а также диагностика, в том числе финансовая, существующих средних предприятий. Итогом станет план развития каждого среднего предприятия.



«Мы еще раз убедились в том, что больше половины фермерам необходимо повышать компетенции. Результаты скринига Актюбинской области показали, что у фермеров с 20-летним стажем ежегодные обороты не превышают 34 млн тенге в год. Они не могут самостоятельно выйти из колеи. Поэтому, мы начнем развитие агрокомпетенций в рамках локальных офисов „Atameken.Academy“. Мы считаем, что необходимо перед фермерами поставить четкие требования, а именно анализ почвы, использование удобрений, использование агротехнологий, обновление семян и использование влогосберегающих технологий. Выделять субсидии необходимо лишь при соблюдении данных условий. А при неисполнениях оставить право за государством изымать земельные участки», — сказал член Правления.



Отдельно Эльдар Жумагазиев остановился на реализации проекта «Бастау». В 2018 году в рамках Пяти социальных инициатив Глава государства выделил дополнительные средства на микрокредитование бизнеса. Деньги были направлены на финансирование проектов выпускников прошлого года, а это более 1 300 человек.



«В следующем году их будет намного больше, поскольку, количество обученных будет увеличено вдвое, а уровень финансирования останется на уровне текущего года», — отметил Эльдар Жумагазиев.

Острым остается вопрос финансирования стартапов в городах. «Входной билет» для микрофинансовых организаций (МФО) дорогой, а операционных субсидий нет, подчеркивает Эльдар Жумагазиев. Как следствие, МФО неохотно идут на финансирование проектов.



В качестве альтернативы Нацпалата развивает собственную систему микрофинансирования. В рамках МФО, созданных при «Атамекен» в четырех регионах, оказана финансовая помощь в размере 7 млрд тенге с процентом невозврата всего 1,5%. До конца года НПП планирует создать аналогичные организации еще в 10 областях.

В ходе совещания поднимался вопрос подготовки кадров. Сегодня в дуальное обучение вовлечено 2300 компаний, готовых обучать студентов на предприятиях. Как отметил Эльдар Жумагазиев, МОН РК поддержало предложение перевести обучение в практическую плоскость. По мнению спикера, это позволит высвободить из выделяемых колледжам средства и направить 10 млрд на возмещение труда наставников.

«Мы ставим перед собой индикатив за пять лет вовлечь в дуальное обучение 25 тысяч компаний и около 300 тысяч студентов. Колледжи, которые показывают низкий уровень трудоустройства, будут лишены госзаказа», — акцентировал спикер.

Со следующего года во всех школах в элективной форме начнут преподавать новый предмет «Основы предпринимательства». Он уже запущен во всех регионах в пилотном режиме.



«Сейчас программа адаптируется для учащихся вузов и колледжей. Идея проста. К примеру, любой обучившийся стоматолог сможет открыть свой кабинет, кормить себя и создавать рабочие места», — сказал Эльдар Жумагазиев.

Зампред Правления Нацпалаты напомнил, что на протяжении двух лет «Атамекен» ведет работу по оценке образовательных программ вузов.

«На сегодняшний день у в стране существует более 2 тысяч специальностей и 108 вузов. Как показали результаты анализа по 141 образовательной программе процент трудоустройства составляет менее 35,5% выпускников работает не п специальности», — заострил внимание спикер, добавив, что на сегодняшний день Нацпалата совместно с МОН РК ведет работу по отзыву лицензии у вузов с низким трудоустройством выпускников.











