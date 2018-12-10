Kolesa выходит на рынок Узбекистана

Вчера, 07:55

В Ташкенте презентован онлайн-сервис Avtoelon.uz для купли-продажи автомобилей. Площадку для размещения объявлений о реализации авто, спецтехники и запчастей создала казахстанская IT-компания Kolesa Group.

Сервис работает на русском и узбекском языках и позволяет бесплатно и быстро связать продавца и покупателя в режиме онлайн. Есть мобильное приложение для Android и iOS.

«Узбекистан привлекателен для нас тем, что сегодня здесь активно развивается электронная коммерция. Появление сервисов и площадок различных направлений способствует развитию IT-рынка. Запуск площадки Avtoelon.uz — это наш первый шаг на узбекистанском рынке. Впереди запланировано много интересных проектов», — сказал директор ТОО «Колёса» Николай Бабешкин.

Kolesa Group (ТОО «Колёса») — IT-компания, основанная в Казахстане в 1996 году. В текущую структуру входят Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz.