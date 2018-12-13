Азиатский банк развития скорректировал прогноз по Казахстану

Сегодня, 07:35

Прогноз роста валового внутреннего продукта в Центральной Азии в 2018 году увеличен с 4,1% до 4,2%. На это повлиял улучшенный прогноз для Казахстана. Ожидалось, что рост экономики страны в 2018 году составит 3,7%. Эксперты повысили прогноз до 4%. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные отчета Азиатского банка развития (АБР).

Прогноз для других стран региона снижен. Сокращение государственных инвестиции в Азербайджане привели к замедлению роста. Экономическая активность в Грузии оставалась устойчивой в первом полугодии, но ожидается ее замедление к концу года. Это связано с замедлением роста капитальных затрат в государственных инвестициях и влиянием кризиса в соседней Турции.

Рост в Центральной Азии в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%, что выше сентябрьского прогноза, составлявшего 4,2%. Прогнозный рост экономики Казахстана в 2019 году незначительно снижен — с 3,9% до 3,8% из-за снижения прогноза цен на энергоносители.

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В целом в отчете АБР говорится, что экономики развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского справляются с внешними вызовами благодаря устойчивому внутреннему спросу на фоне ослабления инфляционного давления. Прогноз инфляции для развивающихся стран Азии скорректирован до 2,6% в 2018 году и 2,7% в 2019 год. Ранее ожидалось, что инфляция в этом и следующем годах составит 2,8%.

«Перемирие по торговым тарифам, достигнутое межу Соединенными Штатами (США) и Китайской Народной Республикой (КНР), приветствуется, но нерешенный конфликт остается главным риском снижения перспектив экономического роста региона. Несмотря на это, мы сохраняем наши прогнозы по региональному росту на этот год без изменений, при этом ряд крупнейших экономик продолжают демонстрировать хорошие результаты», — сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.