Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе

Вчера, 07:33

Apple планирует открыть новую штаб-квартиру в Остине (штат Техас) за $1 млрд, сообщают Ведомости со ссылкой на компанию. Это позволит компании создать дополнительно 5000 рабочих мест. Штаб-квартира будет построена вблизи существующего представительства компании.

Помимо новой штаб-квартиры Apple в течение трех лет откроет новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, а также расширит представительства в Нью-Йорке, Питтсбурге, Бостоне и других городах. К 2023 году компания обещает создать более 20 000 новых рабочих мест в США.

Apple сообщила о планах в течение пяти лет вложить более $10 млрд в развитие информационных центров, $4,5 млрд из которых — будут инвестированы в 2018—2019 годы. Сейчас Apple строит такие центры в штатах Северная Каролина, Аризона и Невада, вскоре будет начато строительство в Айове.



Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния). В августе рыночная капитализация компании впервые превысила $1 трлн, однако затем снизилась.