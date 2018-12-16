Новости / Государство

Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе

Вчера, 07:33
Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе


Apple планирует открыть новую штаб-квартиру в Остине (штат Техас) за $1 млрд, сообщают Ведомости со ссылкой на компанию. Это позволит компании создать дополнительно 5000 рабочих мест. Штаб-квартира будет построена вблизи существующего представительства компании.

Помимо новой штаб-квартиры Apple в течение трех лет откроет новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, а также расширит представительства в Нью-Йорке, Питтсбурге, Бостоне и других городах. К 2023 году компания обещает создать более 20 000 новых рабочих мест в США.

Apple сообщила о планах в течение пяти лет вложить более $10 млрд в развитие информационных центров, $4,5 млрд из которых — будут инвестированы в 2018—2019 годы. Сейчас Apple строит такие центры в штатах Северная Каролина, Аризона и Невада, вскоре будет начато строительство в Айове.

Штаб-квартира Apple находится в Купертино (штат Калифорния). В августе рыночная капитализация компании впервые превысила $1 трлн, однако затем снизилась.

  • Просмотров: 204
Похожие материалы
  • Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации
  • Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке Amazon построит вторую штаб-квартиру в Северной Америке
  • Apple построит дата-центры в Айове Apple построит дата-центры в Айове
  • Apple инвестирует $1 млрд в производство в США Apple инвестирует $1 млрд в производство в США
  • Apple может вложить $1 млрд в фонд, создаваемый SoftBank Apple может вложить $1 млрд в фонд, создаваемый SoftBank
    • Отзывы читателей
    Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank Государство Вчера, 07:52
    ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova Государство Вчера, 07:47
    «Физиотенз» от «Нобел АФФ» соответствует оригинальному препарату «Физиотенз» от «Нобел АФФ» соответствует оригинальному препарату Государство Вчера, 07:46
    10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей 10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей Государство Вчера, 07:40
    Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе Государство Вчера, 07:33
    Алтын сапа — 2018: в Казахстане определены лучшие производители Алтын сапа — 2018: в Казахстане определены лучшие производители Государство 13-12-2018, 07:56
    Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5% Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5% Государство 13-12-2018, 07:49
    Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений Государство 13-12-2018, 07:49
    Азиатский банк развития скорректировал прогноз по Казахстану Азиатский банк развития скорректировал прогноз по Казахстану Государство 13-12-2018, 07:35
    Аким Павлодара получил выговор за квартиру стоимостью 50 млн тенге Аким Павлодара получил выговор за квартиру стоимостью 50 млн тенге Государство 13-12-2018, 07:33
    Walmart купил онлайн-магазин Art.com Walmart купил онлайн-магазин Art.com Государство 10-12-2018, 08:01
    Kolesa выходит на рынок Узбекистана Kolesa выходит на рынок Узбекистана Государство 10-12-2018, 07:55
    Cоздана 3D-карта памятников Кызылординской области Cоздана 3D-карта памятников Кызылординской области Государство 10-12-2018, 07:52
    Uber подал заявку на регистрацию IPO Uber подал заявку на регистрацию IPO Государство 10-12-2018, 07:37
    IBM продает индийской HCL семь активов IBM продает индийской HCL семь активов Государство 10-12-2018, 07:37
    Fitch сохранило прогнозы роста мировой экономики Fitch сохранило прогнозы роста мировой экономики Государство 7-12-2018, 07:59
    Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы Государство 7-12-2018, 07:48
    Thomson Reuters уволит 12% сотрудников Thomson Reuters уволит 12% сотрудников Государство 7-12-2018, 07:42
    «Атамекен» презентовал новую целевую модель развития «Атамекен» презентовал новую целевую модель развития Государство 7-12-2018, 07:40
    В Казахстане растет банкоматный парк В Казахстане растет банкоматный парк Государство 7-12-2018, 07:32