Volkswagen отзывает в России тысячи автомобилей Tiguan

Сегодня, 07:56

ООО «Фольксваген Груп Рус» согласовало с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) запустили программу добровольного отзыва 4 тыс. 320 автомобилей марки Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает сайт Rosbalt.



«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017-го по 2018 год», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва Volkswagen Tiguan «с эстетической подсветкой панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка определенного периода выпуска является проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки».

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«В результате этого может возникнуть короткое замыкание в светодиодном модуле с последующим тепловыделением», — предупредили в ведомстве.

В рамках сервисной кампании на автомобилях будут установлены два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем эстетической подсветки панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка.