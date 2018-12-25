В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства

25-12-2018, 07:35

С 2017 года Министерством информации и коммуникаций РК ведется работа над проектом создания информационной системы «Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства». Об этом передает

«Эта система предназначена для облегчения процесса фиксации противоправных материалов в СМИ, запрет на распространение которых установлен законами Республики Казахстан. Речь идет о пропаганде терроризма, суицида, нарушения целостности государства и так далее», ­ - отмечается в сообщении.





Даурен Абаев: Постановление не про «блокировки интернета и соцсетей»Конкурс на разработку системы проводился только среди отечественных компаний. Договор на создание данной информационной системы был заключен с казахстанской компанией ТОО «Научно-исследовательская лаборатория «Квант». По факту возможного размещения технической документации на разработку этой системы на серверах российской компании в министерстве ведется служебное расследование. Министерство является уполномоченным государственным органом в сфере соблюдения существующих законов в области СМИ. Функция мониторинга закреплена за МИК законодательно и осуществляется с момента основания министерства.В условиях стремительного роста объемов информации и с учетом трудоемкости ее обработки возникла необходимость в автоматизации процесса мониторинга. Кроме того, повышения эффективности мониторинга требовала и общественность, в особенности, в период распространения так называемых групп смерти, включая «Синий кит» и «Разбуди меня в 04:20».