Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности

28-12-2018, 07:47

Заместителем Премьер-Министра – Министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан назначен Аскар Жумагалиев. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Жумагалиев Аскар Куанышевич 2 августа 1972 года. Окончил Свердловское Cуворовское военное училище, Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Казахский гуманитарно-юридический университет. Имеет степень Мастера по электронному управлению Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL).

В 1996-1998 годы – генеральный директор ТОО «Жарык»;

С 2001 года – начальник Управления государственного надзора в области связи (министерство транспорта и коммуникаций РК), заместитель председателя Комитета по связи и информатизации;

2003 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи;

2004-2005 годы – исполнял обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи;

2005 год – первый заместитель председателя Агентства по информатизации и связи;

2006 год – председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи;

2006-2010 годы – председатель правления АО «Казахтелеком»;

2010-2012 годы – министр связи и информации Республики Казахстан;

2012-март 2014 года – министр транспорта и коммуникаций.

7 марта 2014 года назначен председателем Агентства по связи и информации РК.

13 августа 2014 года назначен вице-министром по инвестициям и развитию РК.

6 мая 2015 года по 29 августа 2017 года - председатель правление компании «Казатомпром».

С 29 августа 2017 года - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.