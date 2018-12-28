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Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана

28-12-2018, 07:53
Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана


Президент освободил Бейбута Атамкулова от должности Министра оборонной и аэрокосмической промышленности и назначил Министром иностранных дел Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19 мая 1964 года. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург; в 2000 году - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук.

В 1985-1986 годы — плавильщик Медеплавильного завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина;

В 1986-1991 годы — плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода;

С 1991 по 2006 годы работал в частном секторе — в руководстве промышленных предприятий;

В 2006-2007 годы — Советник, Советник-Посланник Посольства РК в РФ;

В 2007-2008 годы — Советник-Посланник Посольства Республики Казахстан в Иране;

С 2008 по 2010 годы — Генеральный консул Республики Казахстан в г. Франкфурт-на-Майне;

В 2010-2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины;

В 2012-2014 годы — Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

В 2014-2015 годы — Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С августа 2015 года - аким Южно-Казахстанской области.

С 7 октября 2016 года - назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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