Новости / Государство

Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа

Вчера, 07:41
Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа


Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях ведомства, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с установками главы государства по экономизации внешней политики РК, привлечение иностранных инвестиций и продвижение продукции казахстанских предприятий на зарубежные рынки всегда являлись одним из главных приоритетов в деятельности внешнеполитического ведомства. Теперь в ведение МИДа перейдут Комитет по инвестициям из бывшего МИР РК и АО «Kazakh Invest». Таким образом, помимо основной внешнеполитической деятельности, мы будем активно использовать механизм вышеуказанных структур. Это даст основания ожидать, что в работе по привлечению инвестиций акценты на иностранных инвесторов будут усилены», - сообщил Бейбут Атамкулов.


Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа

Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана

Он написал, что в Казахстане созданы эффективные институты по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях. МИД будет заниматься общей координацией как инвестиционной, так и экспортной деятельности.

«Как известно, экспортом занимаются все отраслевые министерства, на МИД возложена координация их усилий прежде всего с использованием потенциала загранучреждений как в виде распространения информации в стране пребывания, организации двусторонних встреч и переговоров, так и прямой поддержки экспортеров казахстанских товаров. В дополнение к принятым ранее Совместным планам мероприятий с МСХ, МОАП, АО «ЭСК «Kazakh Export», НПП «Атамекен» и АДГСПК РК министерством в ближайшее время будет разработан практический механизм реализации указа главы государства в части новой компетенции МИД», - сообщил министр.

Функция по координации деятельности на экспортном направлении позволит целенаправленно заняться проработкой доступности зарубежных рынков для казахстанской продукции и, что "не менее важно, выстраивать согласованную переговорную тактику по вопросам снятия барьеров для товаров и услуг из нашей страны", заключил глава ведомства.

  • Просмотров: 146
Похожие материалы
  • Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана
  • Антикоррупционное ведомство сопровождает более 160 бизнес-проектов Антикоррупционное ведомство сопровождает более 160 бизнес-проектов
  • Бейбут Атамкулов возглавил министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов возглавил министерство оборонной и аэрокосмической промышленности
  • Ерлан Идрисов поздравил казахстанских дипломатов Ерлан Идрисов поздравил казахстанских дипломатов
  • 30 иностранных инвесторов запустят новые производства в РК 30 иностранных инвесторов запустят новые производства в РК
    • Отзывы читателей
    В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана Государство Вчера, 07:58
    Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны Государство Вчера, 07:50
    2018 год стал худшим для акций европейских банков 2018 год стал худшим для акций европейских банков Государство Вчера, 07:48
    Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа Государство Вчера, 07:41
    Акимат Алматы расторг договор с Green Bus Акимат Алматы расторг договор с Green Bus Государство Вчера, 07:37
    Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае Государство 28-12-2018, 07:56
    Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Государство 28-12-2018, 07:53
    Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Государство 28-12-2018, 07:47
    Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год Государство 28-12-2018, 07:40
    «Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций «Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций Государство 28-12-2018, 07:35
    Бизнес теряет доверие к экономике Китая Бизнес теряет доверие к экономике Китая Государство 25-12-2018, 07:46
    Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана Государство 25-12-2018, 07:46
    Аренда бюджетных офисов подскочила за год сразу на 74% Аренда бюджетных офисов подскочила за год сразу на 74% Государство 25-12-2018, 07:42
    В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства Государство 25-12-2018, 07:35
    RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии Государство 25-12-2018, 07:33
    S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» Государство 22-12-2018, 08:00
    Big Data поможет эффективнее управлять городом Big Data поможет эффективнее управлять городом Государство 22-12-2018, 07:56
    Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Государство 22-12-2018, 07:50
    BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества Государство 22-12-2018, 07:42
    Facebook разработает криптовалюту Facebook разработает криптовалюту Государство 22-12-2018, 07:32