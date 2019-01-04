Активность в производственном секторе Китая сократилась в декабре

Вчера, 07:35

В декабре по сравнению с ноябрем активность в производственном секторе Китая сократилась. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду результаты проведенного компаниями Caixin Media Co. и Markit опроса, которые подтвердили официальные данные, сообщает vestifinance.ruhttps://www.vestifinance.ru/articles/112701.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в декабре составил 49,7 против 50,2 в ноябре, сообщили компании. Значение индекса впервые с мая 2017 года опустилось ниже уровня 50, который отделяет рост активности от ее сокращения.



Индикатор новых заказов опустился ниже 50 впервые с июня 2016 года, указав на слабость спроса, сказали в Caixin. Индикатор экспортных заказов в декабре вырос лишь немного, но остался на негативной территории.

"В целом производственный сектор Китая в декабре столкнулся с ослаблением внутреннего спроса и подавленным внешним спросом", - сказано в отчете компаний.

В нем также сказано, что стремление компаний сократить запасы усилилось и цены на товары сектора снижались, что может оказать дальнейшее давление на производство.

"Растет вероятность усиления понижательного давления на китайскую экономику", - сказано в отчете.

Официальный PMI для производственного сектора Китая в декабре также снизился на негативную территорию из-за ослабления спроса, сообщило в понедельник Национальное бюро статистики.

Индекс менеджеров по снабжению, по версии Caixin, рассчитывается на основе ежемесячных опросов представителей более 400 компаний производственного сектора. В отличие от официального PMI, который основном отражает состояние крупных государственных компаний, индекс Caixin более точно отражает ситуацию в небольших частных компаниях.