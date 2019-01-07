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Google увел от налогообложения почти 20 млрд евро

7-01-2019, 07:31
Google увел от налогообложения почти 20 млрд евро


Google в 2017 году удалось сэкономить на налогах €19,9 млрд с помощью стратегии, известной под названием «двойная ирландская с голландским сэндвичем», используя свои дочерние компании в Нидерландах и Ирландии. Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на Reuters и документы нидерландской Торговой палаты.

Google перевела эту сумму через свою дочернюю компанию в Нидерландах Google Netherlands Holdings BV на Бермуды, средства поступили на счет другой «дочки» — Google Ireland Holdings, зарегистрированной в Ирландии. При этом в 2017 году нидерландская «дочка» Google внесла в казну €3,4 млн налогов.


Google увел от налогообложения почти 20 млрд евро

Иностранные IT-компании будут платить "налог на Google" по новым правилам
«Google, как и другие транснациональные компании, платит подавляющее большинство своего корпоративного подоходного налога на родине, и мы заплатили глобальную эффективную налоговую ставку в размере 26% за последние десять лет», — сообщили в компании в ответ на запрос Reuters. «Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой мы работаем по всему миру» — добавили в Google.

Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд. Подобным образом Google удается уклоняться от уплаты как американского налога на прибыль корпораций, который отсутствует на Бермудах, так и от европейских налогов на репатриацию доходов. Тем не менее Ирландия в 2014 году, под давлением ЕС и США, решила прекратить предоставлять Google налоговые преимущества, начиная с 2020 года.
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