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Amazon снова обогнала Microsoft по капитализации

Сегодня, 07:59
Amazon снова обогнала Microsoft по капитализации


Американская компания Amazon 7 января вновь обогнала Microsoft по капитализации, став самой дорогой компанией в мире, сообщает kommersant.ru со ссылкой на Bloomberg.


Amazon снова обогнала Microsoft по капитализации

Сто крупнейших компаний мира по капитализации потеряли за год 10%

Акции Amazon выросли на 3,4%, ее рыночная стоимость достигла 797 млрд долларов. Акции Microsoft поднялись лишь на 0,1%, капитализация составила 789 млрд долларов.

На третьем месте по капитализации холдинг Alphabet с рыночной стоимостью 745 млрд долларов. На четвертой строчке — Apple с 702 млрд долларов.

Ранее Amazon обгоняла Apple и Microsoft по капитализации в декабре 2018 года. Тогда рыночная стоимость компании составляла 865 млрд долларов.

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