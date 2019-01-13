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Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Вчера, 07:57
Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы


Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 года стала крупнейшей в Европе по самому любимому из показателей авиационной отрасли - выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK), пишет Интерфакс-Казахстан.

RPK учитывает число перемещенных пассажиров и протяженность всех этапов их воздушных путешествий, измеряется в пассажиро-километрах (пкм).

До этого первое место в Европе по этому показателю удерживала Air France-KLM, остававшаяся лидером с 2004 года, когда произошло объединение ее французской и нидерландской частей. В 2018 году она переместилась сразу на третью строчку рэнкинга. Франко-голландскую авиакомпанию также обошел холдинг International Consolidated Airlines Group (IAG), в который входят British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus.


Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

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В 2018 году показатель RPK для Lufthansa подскочил сразу на 9% - быстрее, чем у всех основных конкурентов, до 284,56 млрд пкм, говорится в опубликованном в четверг сообщении компании.

Всего за год авиакомпании группы Lufthansa перевезли 142,3 млн пассажиров (+10%), установив новый рекорд. В том числе Deutsche Lufthansa увеличила пассажирооборот на 6,5%, до 70,1 млн человек.

RPK для Air France-KLM в прошлом году вырос на 2,8%, до 255,41 млрд пкм. При этом рост числа пассажиров Air France-KLM в прошлом году был почти вчетверо меньше, чем у Lufthansa. Всего за 2018 год компания перевезла 101,4 млн пассажиров, на 2,8% больше, чем годом ранее, объявила Air France-KLM в среду.

Во вторник IAG сообщил, что показатель RPK в 2018 году вырос на 7,1%, до 270,67 млрд пкм. Число пассажиров всех входящих в холдинг компаний увеличилось на 7,7%, до 112,9 млн человек.

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