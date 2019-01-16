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Newmont поглащает Goldcorp

16-01-2019, 07:37
Newmont поглащает Goldcorp


Крупные глобальные золотодобытчики Newmont и Goldcorp договорились о слиянии в игрока с производством 6-7 млн унций золота ежегодно, пишет Интерфакс-Казахстан.

Как сообщили компании, по условиям сделки Newmont выкупит Goldcorp за акции, сделка оценивается в 10 млрд долларов. В обмен на каждую акцию Goldcorp ее акционеры получат 0,3280 акции Newmont, это представляет премию 17% к котировкам за предшествующие 20 дней. В результате действующие акционеры Newmont получает примерно 65% объединенной компании, Goldcorp - 35%.


Newmont поглащает Goldcorp

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Newmont по итогам 2017 года занимала вторую строчку в рейтинге мировых золотодобытчиков с производством почти 5,3 млн унций, Goldcorp - 5-ю с производством 2,6 млн унций. По итогам 9 месяцев 2018 года, как следует из опубликованной ранее статистики Союза золотопромышленников РФ, Newmont обогнала по производству Barrick и вышла на 1-ое место, Goldcorp оставалась в топ-10. Ранее Barrick купила крупного золотодобытчика Randgold, но даже с учетом этого объединенная Newmont Goldcorp по объему производства золота будет крупнейшей мировой компанией.

После слияния Newmont Goldcorp собирается пересмотреть свой портфель и в течение следующих 2 лет продать активы, которые сочтет неключевыми, на сумму 1-1,5 млрд долларов.

Головной офис Newmont находится в США. Компания разрабатывает месторождения золота и меди в США, Австралии, Перу, Гане и Суринаме.

Goldcorp зарегистрирована в Канаде, владеет активами в Канаде, Центральной и Южной Америке.

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