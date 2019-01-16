Volkswagen и Ford будут совместно выпускать пикапы и фургоны

16-01-2019, 07:31

Немецкий автогигант Volkswagen (VW) и американский автоконцерн Ford Motor договорились о совместном выпуске пикапов и фургонов с 2022 года. По условиям соглашения, VW будет создавать городской фургон, а Ford займется разработкой среднеразмерных пикапов для обоих концернов. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика со ссылкой на ТАСС.

Ранее указывалось, что компании намерены объединить усилия в области коммерческого транспорта, а в дальнейшем сотрудничество должно углубиться за счет совместных разработок в области электромобилей и самоуправляемых транспортных средств, напоминает «Вести.Экономика».

Ford и Volkswagen могут создать глобальный альянс

На полях автосалона в Детройте генеральный директор VW Герберт Диес заявил, что консолидация усилий по производству компактных пикапов откроет немецкому автоконцерну путь на американский рынок в данном сегменте. Кроме того, Volkswagen вложит около $800 млн в производство электромобилей на заводе Ford в Чаттануге.

Накануне стало известно, что мировые продажи германского автогиганта Volkswagen, в группу которого входят 12 брендов, по итогам минувшего года возросли на 0,9% и достигли нового рекорда — 10,83 млн автомобилей.

При этом, подчеркивали в холдинге, сразу пять брендов группы установили новые исторические максимумы продаж: Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.