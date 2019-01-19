Акиматы областей и городов построят в Туркестане 15 объектов

Вчера, 07:32

В Туркестане появятся Дворец молодежи, культурно-исторический центр, школа олимпийского резерва. Всего планируется построить 15 новых объектов. О развитии областного центра рассказал аким региона Жансеит Туймебаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.



"В Туркестане реализуются крупные проекты по развитию областного центра. В их числе и строительство 88 домов. За счет средств «СПК «Туркестан» и частных инвестиций начинается строительство жилых комплексов на 2724 квартиры общей площадью 200 тыс. кв. метров. Кроме того, в областном центре появится площадь "Астана", заказчиком данного объекта выступил акимат Астаны. Строительство площади начнется в марте этого года и завершится в декабре 2020 года. Более того, по заказу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в духовно-культурной зоне священного города началось строительство здания музея Ходжа Ахмеда Яссауи. Помимо этого, выделен земельный участок площадью 905,3 га для строительства аэропорта", - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

В Туркестане начали строить музей, стадион и медиацентр

На совещании представители акимата Алматинской области рассказали о начале строительства здания «Дворца молодежи». Актюбинская область построит развлекательные объекты на территории заповедника-музея "Азрет Султан". Здесь же появится культурно-исторический центр от Жамбылской области. Атырауская область возведет культурно-исторический музей под открытым небом, Восточно-Казахстанская область планирует построить музыкальный фонтан. Акимат Северо-Казахстанской области - областную школу олимпийского резерва.

В Туркестанской области появится Центр историко-святых мест, его строительство намерены начать представители акимата Западно-Казахстанской области. Акимат Костанайской области построит здание областной Ассамблеи народов Казахстана, Кызылординской области - восточные бани, Мангистауской области – амфитеатр.

Ранее стало известно, что акимат Алматы построит в Туркестане здание Медиацентра, а Шымкента - областную научно-универсальную библиотеку.