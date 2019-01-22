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WhatsApp ограничит пересылку сообщений из-за фейков

Сегодня, 07:44
WhatsApp ограничит пересылку сообщений из-за фейков


Мессенджер WhatsApp запретит отправлять одно и то же сообщение больше пяти раз. Новшество связано с борьбой против фейк-рассылок, пишет Спутник-Казахстан со ссылкой на Reuters.

"На сегодняшний день мы устанавливаем ограничение в пять сообщений во всем мире", — цитирует агентство вице-президента по политике и коммуникациям в WhatsApp Викторию Гранд.

Новость была озвучена на мероприятии в столице Индонезии. Такой лимит уже действует в Индии с июля прошлого года. Поводом для этого стали фейк-рассылки, которые привели к линчеванию. СМИ писали, что свыше 20 человек стали жертвами убийств из-за слухов о преступниках, которые похищают детей.

Раньше в мессенджере была возможность отправлять одно и то же сообщение 20 контактам или группам. Напомним, что максимальное количество человек в WhatsApp-группе может достигать 256. Таким образом, число людей, которым можно скинуть рассылку, уменьшается до 1280.

Обновление заработает с 21 января. Сначала лимит внедрят для пользователей платформы Android, затем – iOS.

Казахстанцы нередко получают сообщения в мессенджере, которые не соответствуют действительности. Недавно в Актау появилась рассылка, что террористы "Исламского государства"(ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран террористическая организация) заражают людей опасным вирусом. Фейком оказались и сообщения о том, что полиция начала платить за фото и видео нарушителей.





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