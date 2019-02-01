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Apple намерена оснастить iPhone лазерными 3D-камерами

Вчера, 07:33
Apple намерена оснастить iPhone лазерными 3D-камерами


Cмартфоны линейки iPhone, которые компания Apple планирует выпустить в 2020 году, получат продвинутые 3D-камеры с лазерными сканерами. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple, пишет hitech.newsru.com.

Отмечается, что новые камеры должны заметно расширить возможности будущих iPhone в сфере дополненной реальности. Так, сейчас iPhone оснащены фронтальными 3D-камерами, которые обеспечивают сканирование лица владельца для системы распознавания лиц Face ID на расстоянии до 0,5 метра. Смартфоны 2020 года должны получить основные 3D-камеры с лазерными сканерами вместо системы точечной проекции. Эти сканеры смогут работать на расстоянии до 5 метров.


Apple намерена оснастить iPhone лазерными 3D-камерами

Тим Кук объявил о решении снизить цены на iPhone

3D-камеры с лазерными сканерами должны обеспечить более точные восприятие глубины и размещение в кадре виртуальных объектов дополненной реальности. В настоящее время Apple, по слухам, ведет переговоры с компанией Sony о тестировании датчиков для новой системы.

Также ожидается, что новые iPhone получат тройные основные камеры и продвинутые чипы. Не исключено, что часть нововведений будет реализована уже в моделях 2019 года, но внедрение основных 3D-камер компания отложила до 2020 года. Не исключено, что их появление предвосхитит выход гарнитуры дополненной реальности Apple, над которой компания работает уже несколько лет.

Напомним, накануне глава Apple Тим Кук объявил, что компания во второй раз за 12 лет снизит цены на iPhone. Это снижение коснется стран, валюты которых в 2018 году ослабли по отношению к доллару США, что привело к снижению объемов продаж iPhone и отразилось на финансовых показателях Apple.

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