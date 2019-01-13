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Apple представит три модели iPhone в 2019 году

Вчера, 07:57
Apple представит три модели iPhone в 2019 году


Apple Inc. планирует представить три новые модели iPhone осенью текущего года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем, продажи которой не оправдали ожиданий компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей, сообщили источники, пишет Интерфакс-Казахстан.


Apple представит три модели iPhone в 2019 году

Apple сократила прогноз по выручке

В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), отмечают источники. Считается, что эти дисплеи, уже используемые в моделях XS, имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Apple сократила заказы на производство всех трех новейших моделей своих смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, причем наиболее резким было снижение заказов на модель XR.

Уже в 2019 году, 2 января, Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи на ключевых emerging markets, включая Китай. В значительной мере снижение прогноза связано именно с ухудшением продаж iPhone.

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