Bosch вложит 4 млрд евро в разработку беспилотников

Вчера, 07:39

Компания Robert Bosch GmbH, один из ведущих мировых поставщиков автокомпонентов, вложит 4 млрд евро до конца 2022 года в разработку беспилотных автомобилей, пишет Интерфакс-Казахстан.



Bosch планирует в течение пяти лет нанять еще 25 тыс. специалистов для разработки программного обеспечения, говорится в сообщении компании. Кроме того, до конца 2021 года она увеличит число сотрудников, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в четыре раза - до 4 тыс. человек.

Boeing испытал пассажирский беспилотник

Десятилетиями основной объем прибыли компании приносили дизельные двигатели, однако теперь все меняется: к 2025 году Bosch рассчитывает увеличить выручку в сегменте компонентов для электромобилей в 10 раз.

"Беспилотные автомобили полностью изменят картину в отрасли. Waymo добилась существенного прогресса в создании этой технологии, но мы уверены, что теперь сможем с ней конкурировать", - заявил журналистам гендиректор Bosch Фолькмар Деннер.

Waymo - подразделение Alphabet (материнской компании Google), занимающееся разработкой беспилотников.