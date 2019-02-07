Mercedes-Benz отзывает в России тысячи автомобилей

7-02-2019, 07:41

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 17 тыс. 11 автомобилей марки Mercedes-Benz (тип 205, тип 253). Об этом сообщает сайт Росбалт.



В ведомстве отметили, что АО «Мерседес-Бенц РУС» согласовало отзыв машин, реализованных с 2017-го по 2018 год.

Как пояснили в Росстандарте, проблемы возникли из-за вероятности того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно.

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Напомним, что накануне стало известно об отзыве 1 тыс. 937 транспортных средств марки Volvo (S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60, XC90), реализованных с 2017 года по настоящее время.