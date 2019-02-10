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Sony намерена выкупить свои акции

Вчера, 07:47
Sony намерена выкупить свои акции


Sony планирует выкупить свои ценные бумаги на сумму 100 млрд иен (около 910 млн долларов) к 22 марта 2019 году. Речь идет о 2,36% акций, находящихся в обращении. «Наше финансовое состояние улучшилось достаточно для того, чтобы проводить обратный выкуп», - заявил агентству Reuters представитель Sony. В компании сообщают, что на решение в том числе повлияло падение акций в последнее время, пишет vestifinance.ru

Ценные бумаги Sony начали падать до самого низкого за последний год уровня, после того как компания сообщила о снижении показателей в своем ранее процветавшем игровом бизнесе. Операционная прибыль игрового подразделения упала на 14% в последнем квартале, а число проданных консолей PS4 составило 8,1 млн против 9 млн годом ранее.

Выручка в сфере производства мобильных телефонов упала на 80,3% до 137,2 млрд иен, при этом подразделение зафиксировало операционный убыток в 15,5 млрд иен против прибыли в 15,8 млрд иен годом ранее.


Sony намерена выкупить свои акции

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Компания также снизила прогноз по общему объему продаж за финансовый год, который завершится в марте: с 8,7 трлн иен до 8,5 трлн иен. При этом по итогам 2018 финансового года компания ожидает рекордную прибыль. Оценка операционной прибыли была оставлена без изменения - 870 млрд иен.

Компания ухудшила ожидания относительно выручки подразделения мобильных телефонов до 490 млрд иен с 510 млрд иен, полупроводникового подразделения - до 870 млрд иен с 910 млрд иен.

Опрошенные Bloomberg аналитики не выразили оптимизма. «Все не так хорошо, как говорят показатели. Ощущения несколько негативные», — сказал глава Эндрю Джексон, глава отдела по японским активам в аналитической компании Soochow CSSD Capital Markets.

Результаты Sony подчеркивают борьбу с крупными технологическими компаниями, которые также испытывают снижение спроса на свои продукты и услуги, отмечает Bloomberg. Ранее Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли по итогам I квартала 2019 финансового года.

По мнению старшего аналитика IwaiCosmo Securities Хироясу Нишикавы, Sony демонстрирует то, насколько сильно изменилась японская компания за последние годы, став уделять больше внимания акционерам. «Это заявление было сделано вовремя и показывает, что они очень хорошо следят за рынком. Sony постепенно восстанавливается в течение последних несколько лет», - отметил эксперт.

Благодаря анонсу программы обратного выкупа акции Sony подорожали на 4,1% к закрытию Токийской фондовой биржи 8 февраля.

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