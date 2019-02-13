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Бауыржан Байбек рассказал об изменениях на вокзале Алматы-1

Вчера, 07:45
Бауыржан Байбек рассказал об изменениях на вокзале Алматы-1


Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел железнодорожный вокзал Алматы-1, где после передачи в коммунальную собственность города уже в этом году будет начата реконструкция, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Глава мегаполиса отметил, что при модернизации вокзала должны быть использованы недорогие, но качественные материалы, а также применены современные архитектурные решения.

Так, за счет перепланировки планируется увеличить ежедневную пропускную способность с 11 до 16 тысяч пассажиров. В свою очередь количество мест ожидания будет увеличено почти в четыре раза.

Бауыржан Байбек рассказал об изменениях на вокзале Алматы-1

Для организации безопасности и комфорта людей предлагается поделить потоки, когда прибывающие и убывающие пассажиры не пересекаются между собой. Для этого будут построены современные конкорсные переходы, расширен существующий подземный переход и установлены эскалаторы.

Ранее АО «КТЖ» было принято решение передать на баланс города железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2. Это позволит акимату Алматы не только провести соответствующую реконструкцию объектов, но и развивать их как часть транспортной инфраструктуры мегаполиса.

За счет средств из местного бюджета в 2018 году уже были реконструированы обе привокзальные площади. Перед самими вокзалами произведено перераспределение потоков с приоритетом для общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы с островками безопасности и установлены камеры видеонаблюдения.

Бауыржан Байбек рассказал об изменениях на вокзале Алматы-1

Стоит отметить, что в этом году в Алматы продолжится работа по развитию комфортной городской среды. На сегодня реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов.

Треть уличного освещения переведена на светодиодные и энергосберегающие светильники, заменено 300 км арыков и около 1000 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.

В рамках реализуемой транспортной реформы только в прошлом году на городские маршруты вышли 500 новых автобусов. В текущем году обновление автобусного парка города будет продолжено.
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