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«Эйр Астана» увеличивает частоту полетов в Ташкент

Сегодня, 07:40
«Эйр Астана» увеличивает частоту полетов в Ташкент


С 1 апреля 2019 года «Эйр Астана» вводит три частоты в неделю из Алматы и две из Астаны в столицу Узбекистана. Таким образом, помимо ежедневных рейсов из Алматы, дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам в 21.00. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Дополнительные рейсы из Астаны, помимо существующих 4 рейсов в неделю, будут совершаться по понедельникам и четвергам в 07:40.


«Эйр Астана» увеличивает частоту полетов в Ташкент

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По направлению Астана - Ташкент - Астана «Эйр Астана» предлагает до 28 февраля акционные тарифы за 63 400 тенге в обе стороны. Период путешествия: с 1 по 30 апреля.

Полеты выполняются на Airbus A320 и Embraer 190.

Продолжительность рейса Алматы - Ташкент – 1 час 35 минут, Астана - Ташкент - 2 часа.

Авиакомпания начала выполнять полеты из Алматы в Ташкент в декабре 2010 года, а из Астаны - в мае 2012 года.

С момента запуска рейсов в Узбекистан авиакомпания перевезла более полумиллиона пассажиров и 700 тонн груза.

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