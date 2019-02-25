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Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту

Вчера, 07:48
Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту


Apple и Goldman Sachs Group планируют весной этого года выпустить совместную кредитную карту, использование которой откроет пользователям iPhone новые функции для управления финансами, пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники компаний начнут тестировать новую карту в ближайшие несколько недель, а официально она будет представлена позднее в этом году. Компании надеются привлечь владельцев карт, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet, которые позволят им устанавливать цели расходов, отслеживать доходы и управлять остатком на счете, сообщает vestifinance.ru.

Новая карта будет использовать платежную систему Mastercard Inc., вторую по популярности в США после Visa. Для большинства покупок будет действовать кешбэк в размере около 2%, отметили источники. По их словам, кешбэк может быть более существенным при оплате сервисов Apple и покупке ее устройств.

Apple, как и Goldman Sachs, ищет новые источники выручки, поскольку рост ключевых операций застопорился, пишет WSJ.


Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту

Apple потеряла статус самой инновационной компании

Так, Apple активно развивает свои сервисы на фоне охлаждения спроса на смартфоны. Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, а квартальный доход составил 84,3 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с годом ранее. Apple прогнозировала, что в I квартале 2019 финансового года, который закончится в декабре, продажи составят от 89 млрд до 93 млрд долларов. Эта оценка оказалась ниже прогнозов аналитиков. В январе 2019 года Apple снизила прогноз выручки до 84 млрд долларов на фоне слабых продаж iPhone в Китае.

Продажи компании снизились в Европе (20,4 млрд вместо 21 млрд долларов годом ранее), Японии (с 7,2 млрд до 6,9 млрд долларов), но более всего в Китае. За отчетный период выручка Apple на рынке Поднебесной упала почти на 27%, с 17,9 млрд до 13,1 млрд долларов. В тот же период годом ранее корпорация продала в Китае товаров и услуг на 18 млрд долларов.

Однако аналитики с надеждой смотрят на сервисный бизнес Apple. В минувшем финквартале доходность от сервисов впервые в истории достигла 10,9 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с годом ранее. Другие категории продукции (компьютеры Mac, носимые и домашние устройства, а также аксессуары) продемонстрировали рост на 9% и 33% соответственно, а доходность от продаж iPad выросла на 17%.

Компания рассчитывает увеличить выручку от предоставления услуг, включая стриминговые сервисы, ТВ и мобильные платежи, до 50 млрд долларов к 2020 году.

Тем временем Goldman Sachs, столкнувшийся с сокращением выручки от торговых операций, запустил потребительский онлайн-банк Marcus в 2016 году. Кредитная карта, которую банк планирует выпустить в партнерстве с Apple, станет для него первой. Бюджет, выделенный на этот проект, составляет 200 млн долларов, сообщили источники.

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