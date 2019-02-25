Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту

Вчера, 07:48

Apple и Goldman Sachs Group планируют весной этого года выпустить совместную кредитную карту, использование которой откроет пользователям iPhone новые функции для управления финансами, пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



Сотрудники компаний начнут тестировать новую карту в ближайшие несколько недель, а официально она будет представлена позднее в этом году. Компании надеются привлечь владельцев карт, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet, которые позволят им устанавливать цели расходов, отслеживать доходы и управлять остатком на счете, сообщает vestifinance.ru.

Новая карта будет использовать платежную систему Mastercard Inc., вторую по популярности в США после Visa. Для большинства покупок будет действовать кешбэк в размере около 2%, отметили источники. По их словам, кешбэк может быть более существенным при оплате сервисов Apple и покупке ее устройств.

Apple, как и Goldman Sachs, ищет новые источники выручки, поскольку рост ключевых операций застопорился, пишет WSJ.

Apple потеряла статус самой инновационной компании

Так, Apple активно развивает свои сервисы на фоне охлаждения спроса на смартфоны. Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, а квартальный доход составил 84,3 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с годом ранее. Apple прогнозировала, что в I квартале 2019 финансового года, который закончится в декабре, продажи составят от 89 млрд до 93 млрд долларов. Эта оценка оказалась ниже прогнозов аналитиков. В январе 2019 года Apple снизила прогноз выручки до 84 млрд долларов на фоне слабых продаж iPhone в Китае.

Продажи компании снизились в Европе (20,4 млрд вместо 21 млрд долларов годом ранее), Японии (с 7,2 млрд до 6,9 млрд долларов), но более всего в Китае. За отчетный период выручка Apple на рынке Поднебесной упала почти на 27%, с 17,9 млрд до 13,1 млрд долларов. В тот же период годом ранее корпорация продала в Китае товаров и услуг на 18 млрд долларов.

Однако аналитики с надеждой смотрят на сервисный бизнес Apple. В минувшем финквартале доходность от сервисов впервые в истории достигла 10,9 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с годом ранее. Другие категории продукции (компьютеры Mac, носимые и домашние устройства, а также аксессуары) продемонстрировали рост на 9% и 33% соответственно, а доходность от продаж iPad выросла на 17%.

Компания рассчитывает увеличить выручку от предоставления услуг, включая стриминговые сервисы, ТВ и мобильные платежи, до 50 млрд долларов к 2020 году.

Тем временем Goldman Sachs, столкнувшийся с сокращением выручки от торговых операций, запустил потребительский онлайн-банк Marcus в 2016 году. Кредитная карта, которую банк планирует выпустить в партнерстве с Apple, станет для него первой. Бюджет, выделенный на этот проект, составляет 200 млн долларов, сообщили источники.