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Egov и сайты нескольких министерств будут временно недоступны

Вчера, 07:40
Egov и сайты нескольких министерств будут временно недоступны


Сайты некоторых государственных органов Казахстана временно отключены из-за внеплановых работ, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о проведении внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании, расположенном в Серверном центре государственных органов с 21:00 23 февраля до 13:00 24 февраля 2019 года.


Egov и сайты нескольких министерств будут временно недоступны

20 сайтов госорганов временно недоступны

Будут недоступны такие интернет-ресурсы, как портал электронного правительства, приложение «Мобильное правительство», государственная база данных «Е-лицензирование», сервисные программные продукты «Маркировка товаров» и база «Монополист».

Также не будут доступны сайты министерства информации и коммуникаций, министерства индустрии и инфраструктурного развития, министерства здравоохранения, министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, министерства национальной экономики, комитета национальной безопасности, Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также Конституционного совета РК.

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