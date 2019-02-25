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Huawei представила складной смартфон за $2600

Вчера, 07:44
Huawei представила складной смартфон за $2600


В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает РБК. Особенностью модели является то, что она раскладывается.

В сложенном состоянии у него два экрана, а в развернутом состоянии пользователь получает один экран диагональю 8 дюймов, что больше, чем у конкурента — Samsung Fold. То есть, у обладателя нового смартфона Huawei есть три варианта экрана: основной в сложенном виде — 6,6-дюймовый (2480 1148 пикселей, 19,5:9); тыльный в сложенном виде, для автопортретов — 6,4-дюймовый (2480 892, 25:9); планшетный, в разложенном виде — 8-дюймовый экран (2480 x 2200, 8:7,1).

Стоимость нового смартфона составит 2 тыс. 607 доллара. «Это смартфон будущего. Скорость интернета в нем самая высокая в мире», — заявил директор по продажам Huawei Ричард Ю.

Samsung представил свою новую раскладную модель на прошлой неделе, заявив цену 2 тыс. долларов. Смартфон корейской компании также сгибается и трансформируется в тонкий планшет.

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