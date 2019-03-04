Microsoft создал бота для желающих поучаствовать в клинических испытаниях

Сегодня, 07:33

Microsoft создал чат-бота, помогающего пациентам искать клинические испытания, в которых они могут поучаствовать, а разработчикам новых лекарств и методов лечения – наиболее подходящих для испытаний людей. Сообщает сайт Ведомости со ссылкой на агентство Bloomberg.



Бот был разработан во время хакатона в израильской лаборатории компании. Для наиболее точного поиска он использует технологии машинного обучения. Пациент, запуская бота, должен ответить на несколько вопросов, связанных с заболеванием. После этого программа выдает ссылки на клинические испытания, которые соответствуют его потребностям.

Несмотря на то что бот был отобран в президентскую стипендиальную программу по инновациям в США, Microsoft не планирует выпускать его в качестве собственного продукта. Технологический гигант ищет фармацевтические компании, которые могли бы доработать бота и превратить его в полноценный инструмент для пациентов, пояснила агентству руководитель подразделения Microsoft Healthcare Israel Хадас Битран. Она отказалась назвать возможных партнеров, поскольку компания еще не заключила ни одной сделки.

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Битран пояснила, что половина всех клинических испытаний не запускается из-за нехватки подходящих пациентов. Многие другие испытания откладываются по этой же причине. В то же время самим пациентам, иногда тяжело больным, сложно самостоятельно провести испытания среди 50 000 таких проектов по всему миру. Это сложно даже для опытных врачей, которые порой ищут клинические испытания от имени пациентов по их просьбе, добавила представитель Microsoft.