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Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов

Сегодня, 07:47
Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов


Онлайн-ритейлер Ozon решил отложить на неопределенный срок запуск сервиса доставки еды из ресторанов. Перенос запуска он объяснил намерением Ozon развивать другие сервисы и оптимизировать внутренние процессы. Об этом сообщает сайтВедомости со ссылкой на "Интерфакс".

«Ozon благодарит партнерские ресторанные сети за доверие, которое они показали, дав согласие участвовать в проекте. Команда рассчитывает, что подобный сервис может быть запущен в рамках экосистемы интернет-площадки в будущем», – сказал представитель компании.


Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов

Доля интернет-продаж от ретейла выросла за год вдвое

Ozon планировал запустить сервис доставки в тестовом режиме к середине 2019 г., об этом «Ведомостям» в январе рассказал руководитель проекта Никита Нечаев. Он говорил, что онлайн-ритейлер уже договорился более чем с 200 ресторанами, среди которых «Тануки», «Менза», «Одесса-мама», «Хачапури», «Свинья и роза» и «Тажин». Предполагалось, что сначала сервис будет доступен только в Москве, а затем заработает и в регионах.

Сейчас лидером среди сервисов доставки еды является Delivery Club, принадлежащий Mail.ru Group. Второе место занимает «Яндекс.Еда». У Delivery Club около 9000 ресторанов-партнеров, у «Яндекс.Еды» – более 8000.

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