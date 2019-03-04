Tesla выплатила рекордную сумму по своим облигациям

Сегодня, 07:53

В пятницу, 1 марта, Tesla Inc. выплатила крупнейшую в истории сумму по своим облигациям, которая, вероятно, составляла почти четверть всех денежных ресурсов компании. Об этом сообщает сайт РБК. со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ). Компания Илона Маска расплатилась с держателями облигаций с помощью свободного финансового резерва. Ценные бумаги были эмитированы пять лет назад, на волне интереса к компании.

Производитель электромобилей, по ее данным, погасил свои обязательства по конвертируемым приоритетным облигациям на сумму $920 млн. Эти облигации могли быть обменяны на акции компании, если бы те достигли определенного уровня ($359,87). Ранее о том, что компания совершила эту выплату, со ссылкой на источники сообщал телеканал CNBC News.



Облигации были выпущены пять лет назад на фоне волны оптимизма относительно производства Model S, которая подстегнула быстрый рост стоимости акций компании. Поскольку спустя пять лет акции компании торговались ниже уровня конвертации, Tesla выкупила их, используя свободные денежные резервы. По оценке WSJ, выплата по облигациям «съела» значительную часть из свободных финансовых ресурсов в размере $3,69 млрд, о которых Tesla отчитывалась в конце 2018 года.



Tesla начала поставлять в Китай Model 3В январе Илон Маск заявлял, что у компании достаточно средств для выплаты долга по всем финансовым обязательствам. Тем не менее, отмечает WSJ, 28 февраля Tesla была вынуждена объявить, что переходит на продажи автомобилей преимущественно через интернет. Эта мера нацелена на сокращение расходов.После сообщения о закрытии значительной части магазинов Tesla 1 марта акции компании упали в цене на 8%. Негативное влияние оказывает и то, что в конце января Tesla опубликовала финансовый отчет, из которого следовало, что она получила убыток в $976 млн.