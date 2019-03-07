«Правительство для граждан» купило беспилотники

Вчера, 07:55

Госкорпорация «Правительство для граждан» купила беспилотные летательные аппараты. По словам председателя правления госкорпорации Аблайхана Оспанова, применение беспилотников позволит создавать картографический материал от 600 до 6000 кв.км за один полевой сезон, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе компании.



«Все мы знаем, что в настоящее время госкорпорация работает над созданием информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости», которую планируется внедрить в декабре 2020 года. Использование цифровых данных беспилотников обеспечит актуальность и достоверность электронных топографических карт, а также позволит изучить рельеф местности для прогнозирования изменений участка под антропогенным воздействием», - рассказал Аблайхан Оспанов на торжественном мероприятии, посвященном Дню землеустройства, геодезии и картографии.

Аскар Жумагалиев призвал развивать мобильные госуслуги

Пока беспилотников два, и они используются в тестовом режиме. При положительных результатах пилотного проекта летательные аппараты докупят.

Госкорпорация «Правительство для граждан» является единым провайдером государственных услуг в Казахстане и оказывает 621 госуслугу, включая услуги по линии земельного кадастра. Кроме того, госкорпорация осуществляет работы, связанные с ведением государственного земельного кадастра, такие как установление границ земельных участков на местности, разработка проектов изменения границ (черты) населенных пунктов, установление на местности границ (черты) населенных пунктов и т. д. Всего в области землеустройства, геодезии и картографии в Правительстве для граждан работают более двух тысяч человек.

В 2018 году госкорпорацией проведены геоботанические исследования на 7,3 млн га, почвенные обследования на площади 7 млн га, по их результатам составлены электронные карты.