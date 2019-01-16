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Биометрические данные зарегистрировали 1,5 тысячи казахстанцев

16-01-2019, 07:33
Биометрические данные зарегистрировали 1,5 тысячи казахстанцев


За месяц биометрические параметры зарегистрировали 1473 казахстанца. Теперь получать госуслуги они могут с помощью лица и отпечатков пальцев без предъявления документов или ЭЦП. Об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».


Биометрические данные зарегистрировали 1,5 тысячи казахстанцев

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По словам председателя правления госкорпорации Аблайхана Оспанова, по биометрическим данным в пунктах общественного доступа можно получить адресную справку и справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, этот список планируется расширить до 52 госуслуг. Через операторов ЦОНа по биометрии казахстанцы могут получить все госуслуги, предоставляемые госкорпорацией.

Оставить биометрические параметры и получить по ним услуги можно во фронт-офисах госкорпорации в Астане – это Центр электронных услуг на территории EXPO, в отделе № 1 на пр. Мангилик Ел, 30 и Цифровом ЦОНе на ул. Сауран, 7 и в отделе ЦОН Бостандыкского района Алматы.

Предоставление госуслуг с помощью биометрических данных проводится в пилотном режиме, а в сентябре 2019 года планируется полный запуск проекта по республике. Внедрение биометрии позволит казахстанцам получать услуги, исключая риски идентификации по чужим документам.

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