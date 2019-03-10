«Эталонные пункты пропуска» будут в Казахстане

Сегодня, 07:41

Министерство финансов Казахстана разработало Концепцию «Эталонного пункта пропуска». Основная цель – увеличение пропускной способности казахстанских пунктов пропуска. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

За последние годы отмечается рост перемещения транспортных потоков с Китаем в 1,5 и с Узбекистаном в 2 раза и соответственно товарооборота с этими странами. Благодаря концепции «Эталонного пункта пропуска» будут созданы условия, при которых автотранспортные средства будут проходить границу с минимальными затратами времени.

«На сегодняшний день инфраструктура на границе не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока автомашин. Более 60% оборудования технических средств таможенного контроля устарело (ИДК, рентген аппараты, весовое оборудование). В июне 2018 года в г.Пекин было подписано Рамочное соглашение, благодаря которому вопрос увеличения пропускной способности в пунктах пропуска будет решен за счет предоставляемого Китайской Народной Республикой льготного кредита на сумму 2062 млн юаней», - говорится в сообщении Комитета госдоходов.

Модернизация и техническое дооснащение коснется 9 автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. Кроме того, техническое оснащение получит Главное диспетчерское управление (ситуационный центр). На казахстанских пунктах пропуска обязательным будет физическое разделение потоков движения (без перекрещивания линий движения). Планируется установить Единые сквозные автоматизированные коридоры технического контроля для безостановочного движения транспортных средств. Реализацию проекта планируется начать в конце текущего года и завершить в 2022 году.

«Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и повысит транзитный потенциал страны», – отметили в КГД.