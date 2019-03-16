Toyota увеличила план инвестиций в США до $13 млрд

Сегодня, 07:55

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил план инвестиций в американские операции на период до конца 2021 года, компания будет производить в США больше моделей автомобилей и расширять мощности по выпуску автокомпонентов, пишет Интерфакс-Казахстан.



Объявленный компанией в 2017 году план, предусматривающий инвестиции в США в размере 10 млрд долларов за пять лет, будет расширен до 13 млрд долларов, говорится в сообщении Toyota.

В четверг компания объявила об инвестициях в размере 750 млн долларов в предприятия в пяти американских штатах, рассчитывая создать за счет этого около 600 рабочих мест.

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Новые вливания будут направлены, в частности, на создание мощностей для выпуска гибридных моделей Toyota RAV4 - лидера продаж среди внедорожников в США - на предприятии в Джорджтауне (Кентукки), а также расширение производства двигателей на заводе в Хантсвилле (Алабама).

«Эти инвестиции являются очередным подтверждением нашей долгосрочной приверженности производству продукции в тех регионах, где она продается, - заявил главный исполнительный директор Toyota Motor North America Джим Лентц. - Увеличив наши производственные мощности в США, мы сможем лучше обслуживать наших клиентов и дилеров».

Завод в Кентукки, являющийся крупнейшим предприятием Toyota, начнет выпускать гибридные автомобили Lexus ES 300h и RAV4 в мае 2019 года и январе 2020 года соответственно. Это предприятие также производит модели Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid и Lexus ES. В общей сложности инвестиции в этот завод превысят 7 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп в январе 2017 года подверг критике Toyota, планировавшую производить автомобили Corolla в Мексике. Спустя несколько дней после этого японская компания обнародовала пятилетний план развития операций в США, пообещав инвестиции в размере 10 млрд долларов за пять лет.