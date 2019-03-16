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SoftBank и Toyota могут инвестировать в беспилотники Uber

Сегодня, 08:01
SoftBank и Toyota могут инвестировать в беспилотники Uber


SoftBank и другие инвесторы ведут переговоры с Uber об инвестициях 1 млрд долларов в беспилотное подразделение компании, говорят источники The Wall Street Journal и The New York Times. Reuters в числе потенциальных инвесторов также назвал Toyota, пишет vc.ru.

По данным источников WSJ, переговоры ещё могут быть прекращены, но если сделка состоится, о ней объявят в апреле 2019 года. В 2017 году Uber потратила на разработку беспилотников около 750 млн долларов перед тем, как урезать расходы в 2018 году, пишет издание.


SoftBank и Toyota могут инвестировать в беспилотники Uber

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Условия возможной сделки подразумевают покупку акций Uber, специально выпущенных для беспилотного подразделения. Компания сохранит над ним контроль и использует деньги для финансирования своих разработок, считает NYT.

Инвестиции помогут Uber привлечь потенциальных инвесторов перед IPO, в ходе которого стартап могут оценить в сумму до 120 млрд долларов.

Uber и SoftBank отказались от комментариев. Представитель Toyota заявил Reuters, что компания регулярно изучает разные варианты инвестиций, но сейчас им нечего анонсировать.

Softbank закрыл сделку с Uber и стал крупнейшим акционером компании в январе 2018 года. В мае японская компания вложила 2,25 млрд долларов в разработчика технологии автопилота Cruise.

В декабре 2018 года сервисы такси Uber и Lyft одновременно подали заявки на IPO. По данным WSJ, Uber может провести размещение акций уже в первом квартале 2019 года, Lyft планирует IPO на март или апрель.

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