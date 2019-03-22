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Акции Tiffany, Yandex и Exxon будут торговаться на KASE

Сегодня, 07:50
Акции Tiffany, Yandex и Exxon будут торговаться на KASE


В официальный список KASE вошли простые акции Yandex N.V., Exxon Mobil и Tiffany & Co. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

«Правление Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 марта 2019 года приняло решение о включении простых акций класса А NL0009805522 Yandex N.V. (Королевство Нидерландов) в официальный список KASE по категории «стандарт» основной площадки. Об открытии торгов указанными акциями на KASE также будет сообщено дополнительно. Количество объявленных простых акций класса А Yandex N.V. составляет 1 млрд штук. По состоянию на 19 февраля 2019 года в обращении находилось 286 519 000 простых акций. Эти акции находятся в официальном списке фондовой биржи Nasdaq Global Select Market (NASDAQ). Владельцы простых акций имеют право голоса на собраниях акционеров и право на получение дивидендов. Этим акциям присвоено сокращенное обозначение (торговый код) NL_YNDX. Основные виды деятельности Yandex N.V. – предоставление услуг интернет-поисковой системы», - говорится на сайте биржи.

Правление KASE также приняло решение о включении простых акций US30231G1022 Exxon Mobil Corporation (США) в официальный список KASE по категории «стандарт» основной площадки.

«Об открытии торгов указанными акциями на KASE также будет сообщено дополнительно. Количество объявленных простых акций Exxon Mobil Corporation составляет 9 млрд штук. По состоянию на 11 февраля 2019 года в обращении находилось 4 223 807 000 простых акций. Эти акции находятся в официальном списке фондовой биржи New York Stock Exchange (NYSE). Владельцы простых акций имеют право голоса на собраниях акционеров и право на получение дивидендов. Указанным акциям присвоено сокращенное обозначение (торговый код) US_XOM_. Основные виды деятельности Exxon Mobil Corporation – разведка и добыча сырой нефти и природного газа, производство нефтепродуктов, транспортировка и продажа сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов», - говорится на сайте биржи.

Правление биржи также приняло решение включить простые акции US8865471085 Tiffany & Co. (США) в официальный список KASE по категории «стандарт» основной площадки.

«Количество объявленных простых акций Tiffany & Co. составляет 240 млн штук. По состоянию на 11 февраля 2019 года в обращении находилось 121 897 000 простых акций. Эти акции находятся в официальном списке фондовой биржи New York Stock Exchange (NYSE). Владельцы простых акций имеют право голоса на собраниях акционеров и право на получение дивидендов. Указанным акциям присвоено сокращенное обозначение (торговый код) US_TIF_. Основные виды деятельности Tiffany & Co. – продажа ювелирных изделий,серебра, фарфора, хрусталя, канцелярских принадлежностей, парфюмерии, украшений, аксессуаров, изделий из кожи», - отмечается на сайте биржи.

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