«Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию

2-02-2025, 17:56

Когда я впервые задумался о смене профессии, я даже не представлял, с чего начать. Электронная коммерция казалась чем-то сложным и недоступным, но я решил рискнуть и записался на курс «Аккаунт-менеджер WILDBERRIES 2025» (подробное описание курса см. здесь: https://lkmarket.kz/courses/wildberries). И знаете, это было одно из лучших решений в моей жизни!

Почему я выбрал этот курс?

Меня привлекло несколько факторов:

56+ видеоуроков : я понимал, что теория важна, но хотел, чтобы она была подкреплена практикой.

Доступ 24/7 к учебной платформе : я мог учиться в любое время с телефона или компьютера, что очень удобно, когда совмещаешь обучение с работой.

26+ практикумов : это было ключевым моментом. Я хотел не просто слушать, а делать.

Демо-кабинет продавца : возможность работать с реальным интерфейсом WILDBERRIES еще до начала реальной работы.

Поддержка наставника : у меня был доступ к человеку с 5-летним опытом работы, действующему продавцу, который знает все тонкости платформы.

Клуб выпускников: возможность общаться с более чем 900 выпускниками, обмениваться опытом и находить полезные связи.

Как проходило обучение?

Курс был структурирован так, что даже новичок, как я, мог разобраться во всех тонкостях работы с WILDBERRIES.

Теория + практика

Каждый блок начинался с видеоуроков, где подробно объяснялись темы: от основ электронной коммерции до продвижения товаров и аналитики. После теории шли практикумы, где я применял знания на практике. Например, я учился создавать карточки товаров, настраивать рекламу и анализировать продажи. Демо-кабинет продавца

Это была настоящая находка! Я мог экспериментировать в безопасной среде, не боясь что-то испортить. Это помогло мне понять, как работает платформа изнутри. Поддержка наставника

Мой наставник был всегда на связи. Если я сталкивался с трудностями, он объяснял, как их решить, и делился своим опытом. Это было невероятно ценно, ведь он сам был действующим продавцом и знал все подводные камни. Клуб выпускников

После завершения курса я получил доступ к закрытому клубу выпускников. Здесь я нашел единомышленников, с которыми мы до сих пор обмениваемся опытом, делимся лайфхаками и даже сотрудничаем.

Что я получил в итоге?

Навыки : я научился работать с WILDBERRIES от А до Я. Теперь я могу самостоятельно запускать товары, продвигать их и анализировать результаты.

Уверенность : благодаря практике и поддержке наставника я чувствую себя уверенно в новой профессии.

Сеть контактов : клуб выпускников стал для меня не только источником знаний, но и возможностью для нетворкинга.

Сертификат: документ, который подтверждает мои знания и навыки.

Совет тем, кто сомневается

Если вы думаете, стоит ли идти на этот курс, мой ответ — однозначно да! Это не просто обучение, это возможность изменить свою жизнь. Курс подойдет как новичкам, так и тем, кто уже работает с маркетплейсами, но хочет углубить свои знания.

Заключение

Курс «Аккаунт-менеджер WILDBERRIES 2025» стал для меня отправной точкой в новой профессии. Я благодарен авторам за качественную программу, поддержку наставника и возможность стать частью сообщества выпускников. Если вы хотите освоить востребованную профессию в электронной коммерции, не откладывайте — начните уже сегодня!

P.S. И помните: самое сложное — это сделать первый шаг. Остальное — дело практики и поддержки!