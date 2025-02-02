Новости / Казахстанские

«Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию

2-02-2025, 17:56

Когда я впервые задумался о смене профессии, я даже не представлял, с чего начать. Электронная коммерция казалась чем-то сложным и недоступным, но я решил рискнуть и записался на курс «Аккаунт-менеджер WILDBERRIES 2025» (подробное описание курса см. здесь: https://lkmarket.kz/courses/wildberries). И знаете, это было одно из лучших решений в моей жизни!

Почему я выбрал этот курс?

Меня привлекло несколько факторов:

  • 56+ видеоуроков: я понимал, что теория важна, но хотел, чтобы она была подкреплена практикой.

  • Доступ 24/7 к учебной платформе: я мог учиться в любое время с телефона или компьютера, что очень удобно, когда совмещаешь обучение с работой.

  • 26+ практикумов: это было ключевым моментом. Я хотел не просто слушать, а делать.

  • Демо-кабинет продавца: возможность работать с реальным интерфейсом WILDBERRIES еще до начала реальной работы.

  • Поддержка наставника: у меня был доступ к человеку с 5-летним опытом работы, действующему продавцу, который знает все тонкости платформы.

  • Клуб выпускников: возможность общаться с более чем 900 выпускниками, обмениваться опытом и находить полезные связи.

Как проходило обучение?

Курс был структурирован так, что даже новичок, как я, мог разобраться во всех тонкостях работы с WILDBERRIES.

  1. Теория + практика
    Каждый блок начинался с видеоуроков, где подробно объяснялись темы: от основ электронной коммерции до продвижения товаров и аналитики. После теории шли практикумы, где я применял знания на практике. Например, я учился создавать карточки товаров, настраивать рекламу и анализировать продажи.

  2. Демо-кабинет продавца
    Это была настоящая находка! Я мог экспериментировать в безопасной среде, не боясь что-то испортить. Это помогло мне понять, как работает платформа изнутри.

  3. Поддержка наставника
    Мой наставник был всегда на связи. Если я сталкивался с трудностями, он объяснял, как их решить, и делился своим опытом. Это было невероятно ценно, ведь он сам был действующим продавцом и знал все подводные камни.

  4. Клуб выпускников
    После завершения курса я получил доступ к закрытому клубу выпускников. Здесь я нашел единомышленников, с которыми мы до сих пор обмениваемся опытом, делимся лайфхаками и даже сотрудничаем.

Что я получил в итоге?

  • Навыки: я научился работать с WILDBERRIES от А до Я. Теперь я могу самостоятельно запускать товары, продвигать их и анализировать результаты.

  • Уверенность: благодаря практике и поддержке наставника я чувствую себя уверенно в новой профессии.

  • Сеть контактов: клуб выпускников стал для меня не только источником знаний, но и возможностью для нетворкинга.

  • Сертификат: документ, который подтверждает мои знания и навыки.

Совет тем, кто сомневается

Если вы думаете, стоит ли идти на этот курс, мой ответ — однозначно да! Это не просто обучение, это возможность изменить свою жизнь. Курс подойдет как новичкам, так и тем, кто уже работает с маркетплейсами, но хочет углубить свои знания.

Заключение

Курс «Аккаунт-менеджер WILDBERRIES 2025» стал для меня отправной точкой в новой профессии. Я благодарен авторам за качественную программу, поддержку наставника и возможность стать частью сообщества выпускников. Если вы хотите освоить востребованную профессию в электронной коммерции, не откладывайте — начните уже сегодня!

P.S. И помните: самое сложное — это сделать первый шаг. Остальное — дело практики и поддержки!

  • Просмотров: 77
Похожие материалы
  • Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов
  • Компания Arenda-TV.kz предлагает аренду телевизоров большой диагонали для мероприятий в Алматы Компания Arenda-TV.kz предлагает аренду телевизоров большой диагонали для мероприятий в Алматы
  • Промокоды на скидку в интернет-магазинах Казахстана: уникальная возможность сэкономить! Промокоды на скидку в интернет-магазинах Казахстана: уникальная возможность сэкономить!
  • Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику
  • Контекстная реклама не работает, что делать? Контекстная реклама не работает, что делать?
    • Отзывы читателей
    «Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию «Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию Казахстанские 2-02-2025, 17:56
    Султан Казино: Оазис азарта и популярный слот Pharaoh’s Treasure Султан Казино: Оазис азарта и популярный слот Pharaoh’s Treasure KnowHow 13-01-2025, 22:44
    Лучшие тактики и стратегии для игры в азартные игры Лучшие тактики и стратегии для игры в азартные игры KnowHow 13-01-2025, 22:33
    Необычные сочетания: как носить золотые часы с нестандартной одеждой Необычные сочетания: как носить золотые часы с нестандартной одеждой KnowHow 12-01-2025, 01:17
    Уход за кожей в Казахстане. Советы от экспертов Уход за кожей в Казахстане. Советы от экспертов KnowHow 16-12-2024, 21:55
    Рейтинг лучших товаров в Казахстане. Сервис Cronos Central Asia Рейтинг лучших товаров в Казахстане. Сервис Cronos Central Asia KnowHow 13-12-2024, 01:25
    Онлайн казино Пинко в Казахстане: Обзор Официального сайта Онлайн казино Пинко в Казахстане: Обзор Официального сайта Мировые 3-12-2024, 01:48
    Loft Park Казахстан — Ваш портал в мир азартных развлечений Loft Park Казахстан — Ваш портал в мир азартных развлечений Общество 29-11-2024, 06:50
    Конные прогулки: отдых на природе и романтика в седле Конные прогулки: отдых на природе и романтика в седле Общество 28-11-2024, 03:12
    Как работает накрутка голосов в опросы ВК и ее последствия Как работает накрутка голосов в опросы ВК и ее последствия KnowHow 22-11-2024, 05:42
    Bilux: обзор услуг и качества обслуживания Bilux: обзор услуг и качества обслуживания Мировые 9-11-2024, 00:30
    Популярность установки пневматической подвески среди автовладельцев Популярность установки пневматической подвески среди автовладельцев Общество 29-10-2024, 00:12
    Ремонт кофемашин Siemens: качественные услуги для вашего дома Ремонт кофемашин Siemens: качественные услуги для вашего дома KnowHow 25-10-2024, 21:39
    Прогнозы на спорт: как выбрать правильную стратегию для ставок Прогнозы на спорт: как выбрать правильную стратегию для ставок Спорт 19-10-2024, 20:17
    Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов Казахстанские 17-10-2024, 22:09
    Кристалл — опреснительная установка для очистки воды Кристалл — опреснительная установка для очистки воды Казахстанские 9-10-2024, 22:23
    Популярные цветы для доставки в Казахстане — что выбирают клиенты Популярные цветы для доставки в Казахстане — что выбирают клиенты Казахстанские 9-10-2024, 22:02
    Спутниковый мониторинг транспорта — эффективное решение Спутниковый мониторинг транспорта — эффективное решение KnowHow 9-10-2024, 04:58
    Профессиональная чистка и ремонт водонагревателей за 2 часа от 6000тг. Профессиональная чистка и ремонт водонагревателей за 2 часа от 6000тг. KnowHow 9-10-2024, 02:38
    Незабываемые путешествия на автобусе с «Глобо-Тур» Незабываемые путешествия на автобусе с «Глобо-Тур» Культура 25-09-2024, 00:36